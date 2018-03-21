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СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

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Житель Донецка: Большинство дончан не будет бунтовать, если Украина вернёт контроль над городом

Житель Донецка: Большинство дончан не будет бунтовать, если Украина вернёт контроль над городом

«Фраза» уже неоднократно брала анонимные интервью у жителей оккупированной территории, которые не испытывают восторга от происходящего в своих городах и ждут возвращения Украины. Почему анонимные, понятно, почему их голоса должны быть услышаны — тоже.

Какая нынче ситуация в Донецке? Что изменилось спустя год после «национализации» местных предприятий? Какие сегодня зарплаты, пенсии и цены в городе? На что надеются и во что уже не верят дончане?

Снова беседуем с жителем Донецка, вынужденным оставаться в оккупированном городе и скрывать своё имя, как и все предыдущие наши собеседники из захваченных районов.

— Какая сейчас обстановка в Донецке?

— Пока в общем-то тихо. Но иногда слышна стрельба. На днях было два взрыва то ли в Кировском, то ли в Куйбышевском районе. Сначала вроде бы взорвалась легковая машина, потом микроавтобус. Говорят, и в одной, и в другой была заложена взрывчатка. А недавно тут гонялись за одним мужиком с гранатой. В итоге она взорвалась, несколько человек были ранены, одна женщина, по-моему, погибла.

— Наблюдается ли рост преступности?

— Трудно сказать. Стало больше выпивших на улицах. И не только на выходных, но и в будни. Характерные такие персонажи: в «спортивках», блатные разговоры, развязное поведение. Собираются они в основном возле питейных забегаловок и ларьков. Есть среди них и одетые в камуфляж. Многие остались без работы или не ходят на неё, потому что им не платят. Может, поэтому стало больше тех, кто шатается по улицам. Или они просто стали заметнее из-за того, что многие уехали.

Город в принципе вымирает в восемь вечера. В это время в центре ещё есть какое-то движение, но к девяти и там становится глухо. Ездят только дежурные троллейбусы. А из нецентральных районов в восемь уже никуда не уедешь. Все заведения и магазины работают обычно до шести.

Крупные торговые сети и рестораны — до десяти. Всем нужно успеть домой до комендантского часа. Его отменяли только на Новый год и вроде бы на 23 февраля.

— Приходится ли вам выезжать на подконтрольную Украине территорию?

— Да, иногда.

— Когда последний раз ездили?

— Да вот недавно.

— Как проходят проверки на «ДНРовских» блокпостах?

— Стали жёстче. Сейчас могут выдернуть из очереди, отсканировать пальцы, допытываться, где работаешь, сколько зарабатываешь, такого рода. Могут просмотреть всё, что в телефоне: кому звонил, кто тебе звонил, переписки, фото, видео. Когда последний раз ехал, всю сумку перевернули и проверили каждый карман. Абсолютно всё. Даже спросили, есть ли у меня что-то под стельками...

— Как нынче работают «национализированные» предприятия?

— Обо всех не скажу. Основная масса как-то работает, но, насколько я знаю, там сократились зарплаты и рабочие дни, людей массово отправляют в неоплачиваемые отпуска.

Большие проблемы сейчас в больницах. Катастрофически не хватает врачей. Люди буквально едут с одного конца города в другой, чтобы попасть к врачу, который может работать одновременно в нескольких больницах. Это создает большие сложности и конфликтные ситуации. Трудно взять талон к врачу. Нужно записываться за несколько дней. Даже если у человека срочная ситуация, без талона не принимают. Врачи же говорят, что работы у них стало больше, а зарплата — меньше.

— Безработица растёт?

— Более чем.

— Какая сегодня средняя зарплата в городе?

— Примерно 6-7 тысяч рублей. Курс тот же — 2 рубля за гривну. Выше зарплаты только у «ополченцев» — 10-20 тысяч. Недавно слышал, как один вояка жаловался, что «штабным» платят по 20 тысяч, а такие, как он, «бегают под пулями за десятку».

— Пенсионеры получают выплаты?

— Получают. В зависимости от стажа. В среднем 2-3 тысячи. Пенсионеры, конечно, жалуются: мол, цены на продукты высокие, российские, а пенсии гораздо меньше, чем в России. Многие продолжают получать пенсию на украинской территории. Поэтому большинство тех, кто выезжает туда, — это пенсионеры.

— Продукты в супермаркетах и магазинах российские?

— В основном российские и местные. Есть и украинские, контрабандные. Попадаются ещё белорусские.

— Какие цены сравнительно с украинскими?

— Одни продукты стоят так же, как и в Украине, другие — в несколько раз дороже. Например, на лекарства и «кондитерку» цены значительно выше. Мясо, рыба дороже в полтора раза. Алкоголь — по-разному. На пиво цены такие же, вино — в разы дороже. Много дешёвой водки.

— На «Феникс» уже все перешли?

— Да. Мало кто верит, что вернётся «МТС». Очередей за «Фениксом» уже нет, всё скупили. Работает он очень слабо. Хоть выходи на улицу, хоть куда — связь еле ловит. Многие по-прежнему ездят, например, на ЖД, чтобы позвонить по «МТС». Дозвониться с «Феникса» на украинские операторы можно. У меня, по крайней мере, получалось. Правда, это обошлось в 40 рублей.

— Что нового в «официальной» пропаганде?

— Да ничего особого. Повсеместно билборды с цитатами Захарченко. «Культ личности». Из «верхушки» никого, кроме него, люди в принципе не знают. Ни «министров», ни «мэра».

— Какие политические настроения среди дончан?

— Многие, конечно, недовольны зарплатами, пенсиями, отсутствием работы. Немало разочарованных, что не произошло присоединение к России. Самые оголтелые требуют наступления на позиции ВСУ. Некоторые согласны вернуться в Украину, если украинцы «одумаются» и поменяют «хунту» на «нормальную» власть.

По телевизору каждый день пугают, что ВСУ собираются наступать, но в это мало кто верит. Многие уже не ждут ни присоединения к России, ни возврата в Украину. Считают, что будет оставаться такая же «жопа», как и сейчас. Но большинство в принципе не будет бунтовать, если Киев вернёт контроль над Донецком.

— А какие настроения среди молодых людей? Как они видят свои перспективы?

— У меня есть знакомая, которая учится в одном из местных «вузов». Спрашиваю у неё: «Что будешь дальше делать? Ты же понимаешь, что работать сможешь только здесь, а работу найти тут сложно». Отвечает: «Понимаю, посмотрим...». Многие продолжают учиться, но понимают, что перспективы туманные. Может, надеются в Россию уехать. А политика студентов особо не заботит. Им на неё, по-моему, по фигу.

Тэги: Донецк, политики, Донбасс

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Житель Донецка: Большинство дончан не будет бунтовать, если Украина вернёт контроль над городом

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