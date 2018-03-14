Владимир Тихий: Власть боится, что правда о Евромайдане навредит

9 марта президент Пётр Порошенко вручил Владимиру Тихому Шевченковскую премию в области кинематографии за серию документальных картин, посвящённых событиям в Украине последних лет. Эту награду разделили с операторами/режиссёрами Ярославом Пилунским, Сергеем Стеценко и Юрием Грузиновым, а также всем творческим объединением «Вавилон’13», которое документирует события в нашей стране начиная с 30 ноября 2013 года и по сей день.

На данный момент в рамках этого проекта снято уже около 300 фильмов, почти десять из которых — полнометражные. Ленты посвящены событиям на Евромайдане, в Крыму, в АТО, а также медреформе. Уже четвёртый год эти фильмы остаются в авангарде информационной войны, предоставляя зрителю максимально правдивое и незаангажированное отображение событий в стране. Более масштабного кинопроекта в истории отечественного кинематографа ещё не было.

Его инициатором и творческим вдохновителем является Владимир Тихий. Параллельно с работой над документальными проектами «Вавилона’13» он снял игровую картину о чернобыльской мистике «Брама», которая выйдет в прокат в конце лета.

В эксклюзивном интервью «Фразе» Тихий рассказывает о том, как Администрация президента пыталась заблокировать показ его провокационного фильма «Бранцы», как одна из политических партий хотела повлиять на работы «Вавилона’13», как приходится бороться с манипуляциями вокруг понятий, касающихся Евромайдана и АТО, а также о том, что невозможно ныне найти виновных в расстрелах участников Революции достоинства.

Как вы относитесь к Шевченковской премии?

То, что премию вручили «Вавилону’13», это признание не столько наших кинематографических достижений, сколько культурной ценности событий на Евромайдане. Теперь они, наконец, выводятся на уровень официального культурного явления.

Обобщающий портрет лауреата Шевченковской премии — это седовласый полубог, который выпустил несколько тяжеловесных томов какого-то интеллектуального чтива. Вы же очень прогрессивны, как для такого портрета, и совершенно в него не вписываетесь.

Практически до сегодняшнего дня эта награда была вотчиной патриархов украинской советской литературы. Что долгое время выливалось в огромное лицемерие этой премии.

Вот сейчас я параллельно работаю над документальным фильмом о другом лауреате этой премии — писателе Олесе Ульяненко. От него я наслышался многих очень острых комментариев о комиссии, которая эту премию вручает. О том, что она, мягко говоря, очень консервативна и т. д.

Так что Шевченковская премия видится мне чем-то совершенно неорганичным по отношению ко мне самому.

Но три года назад произошла коренная реформация состава комиссии Шевченковской премии. В нее пришли новые люди, которые поставили себе за цель поднять ее авторитет. До этого она крайне редко вручалась кинематографистам. Премия была негласно монополизирована литераторами.

Так что в предыдущие два года Шевченковская премия была присуждена незаконно арестованному крымскому режиссёру Олегу Сенцову и аниматору Степану Ковалю.

В 2015-16 годах в украинских кинотеатрах выходило по три-шесть фильмов о Евромайдане. А в 2017-м— ни одного. Почему эта тема ушла с экранов?

Не сказал бы, что эта тема совсем ушла с экранов. В прошлом году я выпустил фильм «Небо падает», который лично для меня был моральным долгом перед героем Небесной сотни Устимом Голодняком. Но эту картину я сразу выложил в Сеть, не выводя ее на широкие экраны. YouTube сейчас дает раз в десять больше просмотров, чем телеэфир. Не говоря уже о показах в кинотеатрах.

Слава Пилунский, Юра Грузинов и Юля Шашкова сейчас готовят к выпуску документальную картину «Первая сотня», в которой будет рассказано о героях Евромайдана — начиная со студенческих митингов и до определённого этапа АТО.

Затем выйдет лента Юлии Гонтарук, рабочее название которой «Железная сотня». В ней будет анализироваться процесс развития Революции достоинства и АТО. В центре фильма будут воины из батальона «Азов».

Вы очень подробно документируете события Евромайдана. А как с их переосмыслением? Когда пройдет достаточно времени, чтобы можно было обернуться и «холодной головой» проанализировать произошедшее?

Мы запустили видеоблог, в котором историк Стас Грещишин рассказывает об основных событиях и тенденциях Евромайдана.

Многие украинцы благодаря прямым трансляциям были свидетелями событий на Евромайдане. Следить за происходящим тогда в центре Киева было сильнейшим эмоциональным опытом. Некоторые зрители не могли оставаться в стороне — они бросили всё и поехали на Майдан. Но намного большее количество зрителей так и не смогли отправиться в центр Киева, даже когда там разворачивались наиболее драматичные события. И таким людям вскоре стало стыдно за эту свою пассивность. И этот стыд стал настоящей травмой общества. Чтобы как-то абстрагироваться от этой травмы и чувства стыда, такие люди искусственно занижают значение тех событий, чтобы оправдать свое бездействие.

Несколько недель назад отмечалась четвёртая годовщина расстрелов на Евромайдане. Мероприятия, которые проводились по этому поводу, придавали Революции достоинства крайне драматичное значение.

Да, события Майдана переводятся в трагический контекст. Но на самом деле это было восстание, которое достигло своей цели. Его целью была смена курса страны, свержение Януковича и донецкой криминальной группы, которая монополизировала власть. Это была победа на колониальной системой. Именно благодаря Евромайдану из лап «русского мира» удалось вырвать Одессу, Харьков и многие другие территории Восточной Украины.

Это на самом деле история победы и успеха, которая произошла буквально у нас перед глазами.

В своих интервью вы неоднократно говорили, что фильмы «Вавилона’13» «влияют на сознание».

Нет. Фильмы «Вавилона’13» — это рефлексия на события в Украине начиная с Евромайдана. На самом же деле формулировка «кино влияет на сознание» — это бред, который рассказывают депутатам, чтобы они дали денег на кино.

Кино не воспитывает личность. Личность воспитывается социумом. Фильмы лишь могут выступать катализатором и усилить эффект от того, что уже произошло. Фильмы могут акцентировать внимание на чём-то действительно важном. Они дают возможность участникам событий посмотреть на себя со стороны и сделать важные выводы.

И «Вавилон'13» — это подобное зеркало, которое даёт майдановцам возможность посмотреть на себя со стороны?

В какой-то мере. Правда, то, как мы показываем события в Украине последних трех лет, отличается от государственной версии.

В 2014 году вы выпустили фильм «Наша Надежда». В нём рассказывается о добровольческих батальонах. В центре картины Надежда Савченко, которая на момент создания ленты находилась в российской тюрьме. Были ли отзывы от самой Савченко на этот фильм?

Нет. Когда она вернулась в Украину и начала активную политическую деятельность, то представители Савченко пытались нас привлечь для создания ещё одного, нового фильма о ней. И когда мы обсуждали будущую ленту, то сразу же пошла речь о контроле со стороны политиков над тем, что мы будем снимать. Сразу чувствовалось, что это будет в некоторой степени спектакль перед камерой. Так что мы отказались.

А другие политики как-то реагируют на фильмы «Вавилона’13»?

Некоторые депутаты активно публикуют наши видео в социальных сетях со своими отзывами и воспоминаниями о Евромайдане. Словом, наше кино политики используют, чтобы напомнить о себе самих в контексте Революции достоинства и о своей причастности к тем событиям.

Администрация президента просила нас не выпускать в прокат фильм «Бранцы». Им не понравилось, что в этом фильме показывается версия о том, что майдановцы стреляли по силовикам. Во власти боялись, что этот факт может очень навредить.

И всё же ваш фильм тогда вышел в прокат. Очень жаль, что нынешняя украинская власть боится рассказывать правду о Евромайдане...

Недавно адвокаты Януковича вцепились в формулировку, что «Янукович самоликвидировался, и поэтому был выбран другой президент». Эта формулировка, мягко говоря, очень странная. Потому что предыдущий глава государства не «самоликвидировался». На самом деле восстание его свергло нафиг.

Подобная манипуляция с понятиями происходит из-за того, что в своё время вещи не были названы своими именами.

Например, официальная версия говорит о том, что «Евромайдан — это мирное восстание, на которое напали какие-то там террористы». А власть изменилась, потому что «был кризис предыдущего правительства». Но на самом деле это не так.

По словам начальника департамента специальных расследований Генпрокуратуры Украины Сергея Горбатюка, за четыре года суд вынес 50 приговоров по преступлениям на Евромайдане. В итоге лишь двое получили реальные приговоры. И только один из них отбывает наказание. Вы подробно документировали события Революции достоинства. Как вы относитесь к такому положению дел?

То, что было на Евромайдане, это боевые действия. И по криминальному кодексу оценивать их невозможно. Те, кто ведёт это расследование, -- в тупиковой ситуации.

Но не может же быть такого, что по факту вообще за все преступления на Евромайдане понёс ответственность только один человек...

Борьба за правду продолжается. Активистов Евромайдана за эти годы стало меньше, потому что многие из них погибли на Донбассе. Но всё равно таких людей тысячи. И эти люди в 2013-14 годах боролись не просто за то, чтобы свергнуть Януковича или победить «Беркут». Они боролись за свои права.

Революция достоинства -- это был слом мировоззрения. На постсоветском пространстве правит очень лицемерная мещанская философия. Когда можно купить абсолютно всё: университетский диплом, водительские права, рабочее место и т. д.

Например, один человек будет годами накапливать опыт и потратит огромные усилия на то, чтобы достичь результата в своей профессии. Но рядом с ним вполне может оказаться некто, попросту купивший такое же звание и опыт. В такой ситуации теряют смысл буквально любые профессиональные усилия. Теряется смысл жизни. Это серьезная травма нашего общества.

Сейчас в «Вавилоне’13» снимается цикл фильмов о медреформе. На примере медицинской сферы, как вы считаете, перемены в стране произошли?

Медреформа ещё только предстоит. А пока в больницах учат молодых, как определять более или менее состоятельных пациентов. Если у больного хорошая обувь, зубы и нижнее бельё, то медики не просто завысят цену на лечение, а сразу скажут, что он умирает и нужно срочно собрать, скажем, 10 тыс. долларов на лечение.

На Одесском кинофестивале ожидается украинская премьера игрового полнометражного фильма Владимира Тихого «Брама». В основу сюжета положен абсолютный театральный хит Павла Арье «В начале и в конце времён», который получил высокие оценки критиков и был поставлен в разных городах Украины и за рубежом.

Ранее эта лента уже показывалась на таллиннском кинофестивале «Тёмные ночи», который относится к классу «А».

Лента рассказывает о семье, живущей в Чернобыльской зоне отчуждения. Главой семейства является баба Прыся, которая дружит с русалками, лакомится галлюциногенными грибочками, а в годы Второй мировой зарезала 12 эсэсовцев. С ней живут внук Вовчик и болезненная дочь Слава, которую в свое время бросил муж. Неожиданно их размеренная жизнь заканчивается — баба Прыся получает мистическое предупреждение о катастрофе, которая произойдет в ближайшее время.

Все эти проблемные темы, о которых вы рассказываете в своих документальных фильмах, есть и в вашей апокалиптической картине «Брама»?

Да, конечно. Под давлением нерешённых проблем, которых с каждым днём становится всё больше и больше, человек часто задумывается о смерти. Оттого актуальной становится тема Апокалипсиса. Лично мне очень интересно, что будет после окончания времён. Но обычно обо всём этом говорится языком фантастики.

Но когда я был в Чернобыльской зоне, то увидел, что такая апокалиптическая атмосфера может быть абсолютно реальной. И это очень точно зафиксировал в своей пьесе Павел Арье.

Широкий зритель помнит Ирму Витовскую по комедийному сериалу «Леся плюс Рома». Но в вашем новом фильме она предстанет совершенно иной.

В «Браме» Витовская пережила грандиозное перевоплощение. В первой части фильма её игра — это комически-сатирический бурлеск. Баба в её исполнении — это такой чернобыльский супергерой, гармоничный житель постапокалипсиса.

С одной стороны, баба в ее исполнении — очень симпатичный персонаж. А с другой — она является носителем практически всех форм человеческих пороков. Она деспот, который уничтожает жизнь своих родных.

Вы снимали фильм непосредственно в Зоне отчуждения?

Многие локации мы снимали в самой Зоне отчуждения. Но большинство сцен создавали в зоне отселения, которая находится практически на границе с Беларусью. Именно эти места ещё более отчуждены, чем Чернобыльская зона, в которой много туристов. Герои фильма живут на хуторе Граки (село Лучанки). Этот регион уникален.

Мы с Павлом Арье уже планируем следующий фильм, действие которого также будет разворачиваться в Полесье. Это будет мистическая сказка о парне, который восстанавливается после военных действий в АТО. Вместе с девушкой он снимает домик в тех полесских краях. И там он чувствует прилив неимоверного счастья, а также знакомится с необычными местными жителями.

Пьеса «Брама» была поставлена во многих театрах. Теперь по ней снимается фильм. Редчайший успех, как для украинской пьесы. Чем она уникальна?

Несмотря на то, что в сюжете рассказывается апокалиптическая история, ее герои наполнены жизненной энергией. Этот сюжет даёт возможность пережить очень глубокий эмоциональный опыт, в котором плотно сплетается трагичное и комичное.

Когда Павел Арье писал эту пьесу, то ничего не придумывал. Он сумел напрямую поделиться со зрителем своим катарсисом. Его мама — ликвидатор Чернобыльской катастрофы. Так что с этой темой он живёт с самого детства. Чтобы лучше разобраться в этом, он отправился в Чернобыльскую зону и пожил там некоторое время, пообщавшись местными. Эти персонажи живут не по правилам внешнего мира, они не подчиняются законам общества. Мистика там — это реальность.

Настолько изолированным данный регион был достаточно давно. Туда с большим запозданием добралось христианство. Иисусу молились наравне с поклонением лесным духам. Например, в село, где мы снимали, построили дорогу только в конце ХIХ века. Там, например, не было крепостного права, потому что туда никто не мог добраться.

В течение последних полутора лет я проводил опрос среди украинских режиссеров. Всем задавался один вопрос: «Назовите 10 фильмов, повлиявших на вашу жизнь и творчество». Свои десятки фильмов назвали 56 современных отечественных фильммейкеров. В результате наиболее часто упоминался шедевр Квентина Тарантино «Криминальное чтиво». Эту картину назвали и вы в своей личной десятке фильмов. Чем так важен этот фильм для современных украинских режиссёров?

Это фильм-манифест. Он во многом социально близок к нашей реальности. Весь этот бандитский мир, который так колоритно и с юмором в нём показан. В отличие от многих других режиссёров Тарантино не был фестивальным карьеристом (в негативном смысле этого слова), который изо всех сил пытается завоевать престижную награду или засветиться на престижном киносмотре. Это человек, который сделал то кино, которое хотел, не отвлекаясь на конъюнктурные вещи.

Так что в свое время этот фильм стал глубоким эмоциональным потрясением для зрителей моего возраста.

За 24 года с момента выхода этого фильма произошла одна из наиболее масштабных революций в кино. В кинематограф пришли цифровые технологии. Именно благодаря этому ежегодное количество фильмов, снятых в США, выросло приблизительно в 10 раз, если не больше.

Время великих художников в кино сейчас уже невозможно. Многое в киноиндустрии кардинально изменилось. И Тарантино стал одним из последних, кто всё же удостоился этого статуса.