Андрей Шахов: Летний проигрыш «Динамо» от «Янг Бойза» был самым большим спортивным разочарованием в 2017 году

Заместитель главного редактора журнала «Футбол», комментатор телеканалов «Спорт 1» и «Спорт 2» Андрей Шахов ответил на вопросы для читателей «Фразы», подведя итоги уходящего 2017 года.

— Один популярный общественно-политический киевский сайт включил «Динамо» в десятку разочарований столицы уходящего года. Вы согласны с такой оценкой?

— Честно говоря, я об этом впервые слышу. Я не знаю, что за сайт, какие цели он преследовал, кто за всем этим стоит. По-моему, это бред. Я как болельщик, как фанат киевского «Динамо» могу сказать, что для меня летний вылет в результате проигрыша «Янг Бойзу» был безоговорочно самым большим спортивным разочарованием в уходящем году. Но это я говорю как болельщик «Динамо» и применительно к одному матчу. Если же говорить о столице в целом, назову как минимум сотню вещей, которые меня разочаровывают гораздо больше, чем выступление киевского «Динамо» в 2017 году.

— Если попытаться дать прогноз на зиму-весну: каким вы видите «Динамо»?

— «Динамо» будет продолжать меняться, продолжит совершенствовать тот стиль игры, который прививал команде Александр Хацкевич в первой части сезона. Думаю, активнее будет использоваться молодёжь. Важно, чтобы «Динамо» обрело стабильность и не повторяло ошибок первой части сезона, когда один тайм играет, в другом — что-то там имитирует.

— Стоит ли ждать быстрого прогресса от многочисленной киевской молодёжи?

— Предположу, что она будет использоваться активнее, но тут ведь много зависит от факторов, которые сложно предсказать сейчас. Например, от травм или от того, как изменится состав команды зимой.

— Назовите самых перспективных молодых игроков «Динамо», на ваш взгляд.

— Я бы не хотел это делать. И не потому, что все видят, кто как играет. Лично у меня есть опасение, что все ребята готовы пройти огонь и воду, но далеко не все пройдут медные трубы. Тут очень многое будет зависеть не только от таланта, но и от характера, от целеустремленности. Сколько уже было случаев, причем совсем недавно, когда ребята, едва попав в основу первой команды, возомнили из себя Бог весть кого. Непопадание в состав команды они воспринимали как личную обиду, как ошибку тренера, как какое-то недоразумение, которое исправится само по себе, а не как руководство к действию, к тому, что надо больше работать, усерднее тренироваться. Александр Хацкевич в интервью рассказывал, что есть упражнения, которые нужно выполнить строго определенное число раз. И он говорит, что ветераны стараются сделать, как следует, а молодые пытаются просачковать.

— Виктора Цыганкова называют заменой Андрею Ярмоленко. Сегодня его считают главной динамовской надеждой, вы с этим согласны?

— Согласен. Больше всего в нём мне импонирует его смелость. Он из тех, кто готов идти в обыгрыш, кто может в контратаке бежать и на двух защитников, рассчитывая с ними справиться, а не убегать к бровке, дожидаясь подкрепления. Виктор Цыганков берет игру на себя, он ее обостряет. К сожалению, в нашем футболе сейчас таких игроков единицы. А смущает больше всего значительное количество травм, которое у него было к двадцати годам.

— Каковы шансы «Динамо» на проход греческого АЕКа в Лиге Европы?

— Шансы хорошие, но их гораздо меньше, чем было бы летом. АЕК — тот соперник, которого можно и нужно проходить, но я в корне не согласен с теми, кто считает греческий клуб слабаком. У АЕКа перед «Динамо» очень много преимуществ. Это и сезон, который не прерывается на зиму, и мудрый опытный тренер, который выжимает из команды максимум, исходя из особенностей состава. Эта команда умеет бороться, умеет терпеть, и я предположу, что «Динамо» ждут два тяжелых и нервных матча.

— Александр Хацкевич косвенно заявил, что задача команды — победа в турнире. Как далеко в Лиге Европы может реально пройти «Динамо»?

— Это даже не смешно. Я понимаю, что главный тренер — максималист, но, во-первых, задачи надо ставить реальные, во-вторых, идти постепенно, step by step. Сейчас нужно сосредоточиться на прохождении греческого барьера, а потом многое будет зависеть от жеребьевки. В турнире достаточно более сильных и более титулованных команд, и, на мой взгляд, с такой игрой, с такой нестабильностью и таким отношением к делу, какое «Динамо» продемонстрировало в Албании, о победе в Лиге Европы и речи быть не может.

— Одним из самых резонансных вопросов уходящего года остаётся дело о матче в Мариуполе, куда не прибыло «Динамо». Насколько реально киевским болельщикам и клубу рассчитывать на рассмотрение дела в Лозанне о переигровке матча. Это вообще возможно?

— «Динамо» подало документы в Лозанну, так что дело обязательно будет рассмотрено. Проблема в том, что сроки поджимают. До окончания первого этапа нашего чемпионата остается только три полных тура, и судьба «Мариуполя» может зависеть от этих трех очков. Если Лозанна не успеет рассмотреть это дело до конца февраля, наверняка возникнут дополнительные сложности. Надеюсь, в Швейцарии это тоже понимают.

В этой связи парадоксально выглядит решение ФФУ отказаться от срочного рассмотрения мариупольского вопроса. И решение это четко показывает ангажированность нашей федерации, которая ни в этом вопросе, ни во многих других не соблюдает принцип нейтралитета, всегда принимая ту сторону, которая выгодна «Шахтеру». А что выгодно «Шахтеру» в данном вопросе, думаю, очевидно.

— Если «Динамо» разрешат переиграть матч с «Мариуполем» или же в Лозанне признают, что играть там небезопасно, может ли это иметь «далеко идущие последствия», например, не воспользуются ли прецедентом другие команды?

— Если это будет переигровка в Мариуполе, я сочту, что клуб легко отделался. А вот если признают, что в этом городе играть небезопасно, вполне допускаю, что клубу придется искать новое пристанище. Это будет обидно и еще и потому, что в Украине это единственный стадион, на который ходит публика! В среднем «Ильичевец» заполняется на 62% от общей вместительности стадиона, и «Мариуполь» — единственная команда страны, которая на своем поле в среднем собирает больше четверти (!) стадиона. Обидно, что вопрос, который вполне можно было решить полюбовно и мирно, из-за упрямства третьей стороны может привести к таким последствиям. Как говорится, «Когда дерутся слоны, страдает трава».

— Неофициально многие говорят, что техническое поражение «отстаивает» Федерация футбола Украины, всячески тормозя процесс. Насколько остро сегодня противостояние ФФУ и «Динамо»?

— К сожалению, очень остро. Вы посмотрите, как наказывается сейчас «Динамо» и как — «Шахтер». «Шахтеру» прощаются и избиения стюардов, и кельтские кресты, и неонацистские песни, в то время как «Динамо», чуть что, сразу закрывается домашний стадион. Посмотрите, как ведут себя игроки «Шахтера» по отношению к судьям и соперникам...

— В журнале «Футбол» вы обозреваете, в том числе, и чемпионат Германии, видите каждую игру Андрея Ярмоленко: насколько всё хорошо у него складывается в дортмундской «Боруссии»? Сможет ли он стать лидером команды, как был в «Динамо»?

— Нет, таким определяющим игроком, как в «Динамо», Андрей Ярмоленко в Дортмунде не станет. Там хватает звезд, в том числе и на его позиции. Сейчас он играет много еще и по той причине, что у «Боруссии», как всегда, переполнен лазарет. Но вернется весной Марко Ройс, восстановится Филипп, который в 11 матчах бундеслиги забил шесть голов (в два раза больше, чем Ярмоленко в 13 матчах), и количество игрового времени у Андрея заметно сократится.

— Стоит ли ждать от Андрея Ярмоленко прогресса как игрока, если смотреть через призму его выступлений за сборную Украины?

— Конечно, стоит. Бундеслига сейчас, пожалуй, четвертый по силе чемпионат в мире, и требования к игрокам предъявляются куда более высокие, чем в Украине, поэтому и Ярмоленко выходит на более высокий уровень.

— Оцените уходящий год для нашей сборной и её перспективы стартовать в отборе к чемпионату Европы-2020.

— Задача попадания на чемпионат мира не выполнена, команда заняла только третье место в своей группе, а значит, и оценка соответствующая. На Евро пробиться легче, поскольку в финальную часть проходят 24 команды, так что шансы на попадание считаю куда более высокими. И обещание Андрея Шевченко вывести сборную на Евро, на мой взгляд, продиктовано именно этим фактором.

— «Шахтёр» показал один из лучших своих результатов за последние годы, выйдя в плей-офф Лиги чемпионов. Дайте оценку успеху «горняков», и каковы их шансы на продвижение в турнире, в частности на проход итальянской «Ромы»?

— «Шахтер», конечно, молодец. Свои шансы использовал на все сто и в целом провёл очень хороший групповой турнир, сделав всё от него зависящее для выхода из группы. При этом пример «Шахтера» показывает, насколько важно иметь хороший календарь. «Сити» прилетел в Украину победителем группы, вышел на поле в очень ослабленном составе и совершенно не сопротивлялся. Мне теперь очень интересно, перейдет ли Фред в «Ман Сити» и, если да, то за какие деньги.

С «Ромой», считаю, «Шахтеру» повезло. Мне кажется, что из всех вероятных соперников в 1/8 финала только с «Бешикташем» и «Ромой» у «Шахтера» были шансы на проход. Конечно, «Рома» — фаворит, но играть с ней можно. Плюс опять же «Шахтеру» повезло c календарем, что первый матч состоится не 14-го, а 21-го февраля. То есть на неделю позже. А это значит, что у «Шахтера» будет на неделю больше времени на подготовку.

— Слышно ли что-то по поводу допингового скандала с Дарио Срной? Можно сказать, что капитан «Шахтёра» уже завершил карьеру?

— Официальной информации нет, а завершил ли Дарио Срна карьеру, зависит как раз от сроков его дисквалификации. В любом случае мы видим, что «Шахтер» уже купил сменщика для хорвата, и купил явно под основу.

— Летом в РФ без нас пройдёт чемпионат мира. Планируется ли трансляция в Украине и будете ли вы комментировать матчи?

— Насколько я знаю, пока ни один украинский канал права на показ матчей ЧМ не купил. Я комментирую футбол на каналах «Спорт 1» и «Спорт 2» и не слышал, чтобы НПО «Поверхность» претендовала на показ матчей ЧМ-2018.