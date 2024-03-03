Інгушетія у шоці від перестрілки силовиків та невідомих бойвиків

У місті Карабулак в Інгушетії (РФ) триває боєзіткнення та кількагодинна перестрілка між силовиками та невідомими озброєними особами. В населеному пункті оголосили режим контртерористичної операції (КТО).

Російська сторона назвала групу невідомих озброєних осіб “терористами”.

За попередньою інформацією, вони засіли на третьому поверсі багатоповерхівки. Перестрілка з силовиками розпочалася приблизно о 19:30 за місцевим часом, і даних про її закінчення станом на зараз ще немає.

Також зазначається, що попередньо два з шести “терористів” були ліквідовані в ході бою.

В Росії також заявляють, що за однією з версій ці “бойовики” готували якісь теракти у людних місцях в Інгушетії.