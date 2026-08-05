Індексація зарплати у серпні 2026: кому виплатять доплату
2026-05-08    102

Індексація зарплати у серпні 2026: кому виплатять доплату

У серпні 2026 року роботодавці продовжать нараховувати індексацію заробітної плати працівникам, які вже набули такого права, без зміни розміру виплат. Після оприлюднення Державною службою статистики індексу споживчих цін за червень у розмірі 99,9% нових підстав для збільшення індексації не виникло, тому коефіцієнти залишилися на рівні липня. Це означає, що право на доплату зберігається лише для визначених категорій працівників відповідно до чинного порядку розрахунку.

Право на поточну індексацію у серпні мають працівники, для яких базовим місяцем залишається січень або лютий 2026 року. Для працівників із базовим місяцем січень розмір індексації становить 139,78 грн, тоді як для тих, у кого базовим є лютий, доплата дорівнює 103,17 грн. Саме ці суми роботодавці застосовуватимуть під час нарахування заробітної плати у серпні.

Водночас працівники, яким після визначення базового місяця підвищували посадові оклади, можуть не отримувати індексацію або отримувати її в іншому розмірі. Після збільшення окладу базовим вважається місяць такого підвищення, а накопичення індексу споживчих цін починається заново. Через це право на компенсацію виникає лише після повторного перевищення встановленого законодавством порога.

Порядок проведення індексації у 2026 році визначається постановою Кабінету Міністрів №1078, яка регулює механізм індексації грошових доходів населення. Документ передбачає, що право на відповідну доплату виникає після того, як накопичений індекс споживчих цін перевищить 103%. До цього моменту роботодавці не мають підстав для збільшення виплат.

Додаткові особливості нарахування індексації були закріплені Законом України «Про Державний бюджет України на 2026 рік». Із початку року накопичення індексу споживчих цін для більшості працівників розпочалося заново, тому саме січень став базовим місяцем у переважній кількості випадків. Надалі Держстат щомісячно оприлюднював показники інфляції, які використовуються для визначення права на індексацію.

За підсумками перших місяців року накопичений індекс перевищив законодавчий поріг лише у червні, після чого частина працівників отримала право на відповідну компенсацію. Опублікований згодом показник індексу споживчих цін за червень у розмірі 99,9% не призвів до перегляду коефіцієнтів, тому в серпні застосовуватимуться ті самі суми індексації, що й місяцем раніше.

Індексація заробітної плати є державною гарантією, спрямованою на часткову компенсацію знецінення доходів унаслідок інфляції. Вона не є надбавкою або премією, а розраховується за єдиними правилами незалежно від форми власності підприємства. Для кожного працівника право на виплату визначається індивідуально залежно від дати останнього підвищення посадового окладу та накопиченого індексу споживчих цін.

Практика застосування механізму індексації показує, що працівники одного підприємства можуть отримувати різні суми компенсації навіть за однакових посад. Це пов’язано з тим, що базовий місяць визначається окремо для кожного працівника залежно від часу останнього перегляду окладу. Якщо найближчими місяцями інфляційні показники перевищать встановлений поріг, коефіцієнти індексації можуть бути переглянуті під час наступних нарахувань.

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