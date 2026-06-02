Індексація стипендій у 2026 році: коли почнуть нараховувати доплати
2026-02-06

У 2026 році порядок індексації стипендій в Україні має свої особливості через норми закону про державний бюджет. Фахівці звертають увагу, що для студентів важливо правильно визначити базовий місяць та момент виникнення права на індексацію, оскільки саме від цього залежить нарахування додаткових виплат.

Який місяць вважається базовим

Загальне правило передбачає, що у разі підвищення розміру стипендії індекс споживчих цін у місяці такого підвищення приймається за 100%. Саме цей місяць стає базовим для подальших розрахунків індексації. Надалі обчислення індексу споживчих цін здійснюється наростаючим підсумком із наступного місяця після підвищення стипендії.

Право на індексацію виникає лише після того, як накопичений індекс споживчих цін перевищить встановлений поріг у 103%. До досягнення цього показника підстав для нарахування індексації немає.

Особливості індексації у 2026 році

Однак у 2026 році діє спеціальна норма, передбачена Законом України «Про Державний бюджет України на 2026 рік». Вона встановлює, що обчислення індексу споживчих цін для індексації доходів населення, у тому числі стипендій, починається з січня 2026 року, який приймається за 100%.

Фактично це означає своєрідне «обнулення» попередніх розрахунків індексації. Саме тому всі подальші обчислення проводяться вже на базі показників інфляції, зафіксованих у 2026 році.

Коли може з’явитися право на індексацію

Експерти зазначають, що право на індексацію залежить від фактичних показників інфляції. Аналогічні розрахунки для заробітної плати показали, що накопичений індекс споживчих цін перевищив поріг 103% лише навесні 2026 року, через що перша індексація зарплат виникла у червні.

Для стипендій застосовується той самий принцип перевищення порогу індексації. Тому бухгалтерії закладів освіти повинні враховувати офіційні індекси інфляції та відстежувати момент, коли накопичений показник перевищить встановлену межу.

Що потрібно знати студентам

Фахівці наголошують, що індексація не нараховується автоматично з початку року. Вона залежить від інфляційних показників та правил визначення базового місяця. Також для окремих категорій студентів відлік індексу може починатися з моменту призначення або поновлення стипендії.

У 2026 році ключовою відправною точкою для розрахунків став січень, тому всі подальші нарахування індексації здійснюватимуться з урахуванням інфляційних процесів саме цього року.

