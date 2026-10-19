«Імперіум» Сергія Лозниці отримав нагороду BFI в Лондоні
2026-19-10    165

«Імперіум» Сергія Лозниці отримав нагороду BFI в Лондоні

Документальний фільм «Імперіум» режисера Сергія Лозниці здобув нагороду за найкращий фільм на 70-му Лондонському кінофестивалі Британського інституту кіно (BFI), що відбувся у Великій Британії в жовтні 2026 року. Стрічку змонтовано повністю з архівних матеріалів, знятих італійськими документалістами в Радянському Союзі у 1970-х роках. Журі відзначило здатність фільму представити новий погляд на радянське суспільство та показати його соціальне й культурне розмаїття.

Основою «Імперіуму» стали кіноплівки, які Лозниця виявив в Архіві аудіовізуальних матеріалів робітничого та демократичного руху (AAMOD) у Римі. Зібрані італійськими документалістами кадри фіксують різні сторони життя СРСР у період, коли країна ще існувала як єдина держава. Режисер використав ці матеріали для побудови цілісного кінематографічного оповідання без традиційної зйомки нових сцен.

Фільм починається з військового параду на Красній площі в Москві, після чого глядачі бачать інші регіони Радянського Союзу, повсякденне життя людей, святкування та культурні традиції. Така побудова дає змогу зіставити офіційний образ держави з різноманітністю суспільства, яке існувало за межами головних політичних символів. Архівні кадри стають не лише свідченням епохи, а й матеріалом для переосмислення того, як радянську дійсність фіксували іноземні спостерігачі.

У заяві журі наголошується, що «Імперіум» пропонує широкий погляд на країну з надзвичайно різноманітним соціальним і культурним середовищем, значна частина якого рідко потрапляла на екран. Саме ця особливість стала одним із ключових аргументів на користь стрічки. Водночас нагорода засвідчує інтерес міжнародної кіноспільноти до документальних робіт, які досліджують історію через переосмислення вже наявних візуальних свідчень.

Лозниця працює з архівними матеріалами не вперше. У його фільмографії є документальні стрічки про радянську історію, державну пропаганду, політичне насильство та колективну пам’ять. Зокрема, у фільмі «Державний похорон» 2019 року режисер використав архівні кадри, присвячені похоронам Йосипа Сталіна. Робота з документальними свідченнями дає йому змогу досліджувати, як кіно відображає політичну систему та формує уявлення про минуле.

Перемога в Лондоні відбулася на тлі тривалої дискусії щодо національної та культурної ідентичності режисера. Сергій Лозниця народився в білоруському місті Барановичі, здобув середню й вищу освіту в Києві, а згодом навчався у Всеросійському державному інституті кінематографії в Москві. Із 2001 року він живе в Німеччині. Лозниця має громадянство України та публічно називає себе українським кінорежисером.

У березні 2022 року Українська кіноакадемія виключила Лозницю зі свого складу. У заяві організації містилося звернення до міжнародної спільноти з проханням не представляти його як представника української культурної сфери. Режисер відповів відкритим листом, у якому заявив, що був і залишається українським кінорежисером. Ця суперечка стала частиною ширшої дискусії про ставлення до діячів культури, їхню національну самоідентифікацію та відповідальність митців під час російської війни проти України.

Серед найвідоміших робіт режисера — документальні фільми «Майдан» (2014), «Аустерліц» (2016), «Процес» (2018), «Державний похорон» (2019) і «Бабин Яр. Контекст» (2021). Його ігрова картина «Донбас» у 2018 році отримала приз за найкращу режисуру в програмі «Особливий погляд» Каннського кінофестивалю. Ці роботи об’єднує увага до історичної пам’яті, механізмів влади та того, як суспільства переживають політичні потрясіння.

Лондонська нагорода привертає увагу до «Імперіуму» як до нового етапу дослідження радянського минулого засобами документального кіно. Подальший міжнародний прокат стрічки та її участь в інших фестивалях можуть розширити аудиторію фільму. Водночас питання про те, як архівні матеріали іноземного походження допомагають переосмислювати історію СРСР, залишається важливим для сучасного документального кінематографа.

BFI, Імперіум, кіно, Лондонський кінофестиваль, Сергій Лозниця
Останні новини
Даша Астаф’єва: біографія та цікаві факти про співачку й модель

Даша Астаф’єва: біографія та цікаві факти про співачку й модель
Даша Астаф’єва — українська співачка, модель, акторка та медійна особистість, читать далее
19-10, 19:46
Олеся Бацман: біографія та цікаві факти про журналістку

Олеся Бацман: біографія та цікаві факти про журналістку
Олеся Бацман — українська журналістка, телеведуча та головна редакторка інтернет-видання читать далее
19-10, 19:42
Владислав Дубінчак: біографія та цікаві факти про футболіста

Владислав Дубінчак: біографія та цікаві факти про футболіста
Владислав Дубінчак — український футболіст, лівий захисник київського «Динамо», який читать далее
19-10, 19:40
Наталія Бучинська: біографія та цікаві факти про співачку

Наталія Бучинська: біографія та цікаві факти про співачку
Наталія Бучинська — українська естрадна співачка, народна артистка України, відома читать далее
19-10, 19:37
Даша Астаф’єва відповіла на хейт через Радіодиктант-2026

Даша Астаф’єва відповіла на хейт через Радіодиктант-2026
Даша Астаф’єва відповіла на критику в соціальних мережах після оголошення читать далее
19-10, 18:18
«Імперіум» Сергія Лозниці отримав нагороду BFI в Лондоні

«Імперіум» Сергія Лозниці отримав нагороду BFI в Лондоні
Документальний фільм «Імперіум» режисера Сергія Лозниці здобув нагороду за найкращий читать далее
19-10, 18:15
П’ять українських фільмів, які варто восени 2026

П’ять українських фільмів, які варто восени 2026
Восени 2026 року в Києві відбудеться кінофестиваль «Молодість», який представить читать далее
19-10, 18:12
Надя Дорофєєва розповіла про пухлину в грудях і перенесену операцію

Надя Дорофєєва розповіла про пухлину в грудях і перенесену операцію
Українська співачка Надя Дорофєєва розповіла, що раніше виявила у себе читать далее
19-10, 17:15
Робота в Антарктиді за €2500 на місяць: хочете рахувати пінгвінів?

Робота в Антарктиді за €2500 на місяць: хочете рахувати пінгвінів?
Британська благодійна організація UK Antarctic Heritage Trust наймає працівників на читать далее
19-10, 17:12
Росія знищила дата-центр «Датагруп» у Києві

Росія знищила дата-центр «Датагруп» у Києві
Російські війська повністю знищили дата-центр телекомунікаційної компанії «Датагруп» у Києві, читать далее
19-10, 10:48
У Києві балістичним ударом пошкоджено метро «Чернігівська»

У Києві балістичним ударом пошкоджено метро «Чернігівська»
На території біля станції «Чернігівська» після удару залишилися уламки будівельних читать далее
19-10, 10:47
Рубіо закликав Зеленського зосередитися на завершенні війни

Рубіо закликав Зеленського зосередитися на завершенні війни
Державний секретар США Марко Рубіо 19 жовтня в Самарканді, Узбекистан, читать далее
19-10, 10:39
Путін запропонував Трампу та Сі саміт щодо України без Зеленського

Путін запропонував Трампу та Сі саміт щодо України без Зеленського
Президент Росії Володимир Путін запропонував президенту США Дональду Трампу та читать далее
19-10, 10:37
Трамп і Венс звинуватили в заворушеннях у Франції імміграцію

Трамп і Венс звинуватили в заворушеннях у Франції імміграцію
Президент США Дональд Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс 18 читать далее
18-10, 18:00
Ігор Костюк: біографія та цікаві факти про футбольного тренера

Ігор Костюк: біографія та цікаві факти про футбольного тренера
Ігор Костюк — український футбольний тренер і колишній півзахисник київського читать далее
18-10, 17:54
Син Віталія Кличка: де живе та чим займається Єгор-Даніель

Син Віталія Кличка: де живе та чим займається Єгор-Даніель
Старший син мера Києва Віталія Кличка та його колишньої дружини читать далее
18-10, 17:41
Вихід на пенсію в Україні: як зміняться вимоги до стажу

Вихід на пенсію в Україні: як зміняться вимоги до стажу
В Україні поступово зростають вимоги до страхового стажу для призначення читать далее
18-10, 17:38
Яке церковне свято 19 жовтня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

Яке церковне свято 19 жовтня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
19 жовтня 2026 року, у понеділок, православна церква вшановує пам’ять читать далее
18-10, 17:35
Богдан Миронець: біографія та цікаві факти про боксера

Богдан Миронець: біографія та цікаві факти про боксера
Богдан Миронець — український професійний боксер надважкої вагової категорії, який читать далее
18-10, 11:05
Масована атака на Санкт-Петербург: горить нафтотермінал, перебої зі світлом і закритий аеропорт

Масована атака на Санкт-Петербург: горить нафтотермінал, перебої зі світлом і закритий аеропорт
Губернатор Санкт-Петербурга Олександр Бєглов повідомив про пожежі на об'єктах інфраструктури читать далее
18-10, 11:01
Теги
Європейський Союз Верховна Рада України Володимир Зеленський Дональд Трамп Збройні сили України Кабінет Міністрів України Київ Росія Сполучені Штати Америки Територіальний центр комплектування Чемпіонат світу з футболу 2026 війна в Україні день ангела дипломатія мобілізація народні прикмети новини України футбол церковне свято церковний календар