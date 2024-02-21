Ілона Маска номінували на Нобелівську премію миру за «захист свободи слова», пише Daily Mail.

Його кандидатуру, як «рішучого прихильника свободи слова», висунув Маріус Нільсен, депутат від Норвезької лібертаріанської партії прогресу.

Як зазначили у виданні, Нільсен заявив, що Маск, на його переконання, є одним із провідних світових діячів, які борються за зміни.

Також Нільсен згадав про Starlink — проєкт американської компанії Маска SpaceX, який використовують в Україні для “спілкування, координації та протистояння нападу РФ”.