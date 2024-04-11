Ілон Маск відправить на Марс мільйон людей

Ілон Маск має намір відправити на Марс близько мільйона людей на ракетах Starship 3. Про це він розповів під час короткої лекції на базі SpaceX.

За словами Маска, базу під майбутні космічні місії у SpaceX закладають уже зараз. Одне з головних досягнень у цьому плані – повторне використання частин ракет.

Для завоювання Марса знадобиться не одна сотня ракет. У компанії Маска зараз працюють над ракетами Starship. Планується, що у 2025 році Starship злетить та приземлиться на Землю. При цьому у марсіанській місії братиме участь не нинішній прототип, а ракети Starship 3.

Щодо самої колонізації, то Маск вважає, що для успіху потрібно відправити на Марс близько мільйона людей. Але перед цим компанія Маска планує збудувати базу на Місяці.

“Якщо ми станемо міжпланетними, а потім міжзоряними, наша цивілізація проіснує мільйони років”, – написав він у X.

Інакше, вважає Маск, людство проіснує “лише кілька сотень років”.