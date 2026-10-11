Ілон Маск також заявив, що Україні потрібен новий лідер

Американський мільярдер Ілон Маск 11 жовтня підтримав заяви президента США Дональда Трампа про те, що Володимир Зеленський нібито неодноразово міг припинити війну з Росією, але не скористався такою можливістю. У дописах у соціальній мережі X Маск також погодився з твердженням, що Україні час отримати нового лідера.

Маск відреагував на відео, опубліковане обліковим записом Rapid Response 47, у якому Трамп коментував війну Росії проти України та наслідки українських ударів по російських нафтопереробних заводах. Американський мільярдер написав, що Зеленський «зайшов надто далеко».

В іншому дописі Маск прямо підтримав тезу про зміну керівництва України. «Я згоден, настав час Україні отримати нового лідера», — заявив він. Таким чином, підприємець публічно приєднався до критики Зеленського, яку раніше висловив президент США.

Трамп стверджував, що український президент нібито мав можливість завершити війну або укласти домовленість із Росією багато разів. За словами американського лідера, Москва зацікавлена в угоді, тоді як Київ, на його думку, не демонструє готовності домовлятися. Ці твердження є позицією Трампа й самі по собі не підтверджують, що сторони мали погоджений план завершення війни, від якого Україна відмовилася.

Окрему увагу Трамп приділив ударам по російській нафтовій інфраструктурі. Він заявив, що атаки українських сил на нафтопереробні заводи створюють проблеми з постачанням пального у світі. У такий спосіб президент США пов’язав українські військові операції з ширшими наслідками для міжнародного енергетичного ринку.

Позиція Маска прозвучала на тлі дискусії у США про подальшу підтримку України, умови можливих переговорів із Росією та способи домогтися припинення бойових дій. Публічна підтримка заяв Трампа з боку одного з найвідоміших американських підприємців посилює політичний резонанс навколо питання про те, хто має представляти Україну на потенційних переговорах і на яких умовах вони можуть відбуватися.

Водночас у наведених коментарях Маск не запропонував конкретної кандидатури на заміну Зеленському, не назвав процедури зміни влади та не пояснив, якою має бути політика нового керівника щодо Росії. Його дописи містять політичну оцінку українського президента, але не визначають практичного механізму реалізації озвученої ідеї.

В Україні питання зміни президента регулюється Конституцією та виборчим законодавством. Під час дії воєнного стану проведення президентських виборів обмежене законодавчими нормами. Тому заяви іноземних політиків про необхідність нового українського лідера не означають автоматичної зміни влади й не замінюють внутрішніх конституційних процедур.

Дональд Трамп повернувся на посаду президента США у січні 2025 року й неодноразово заявляв про намір домогтися завершення російсько-української війни шляхом переговорів. Ілон Маск, який очолює компанії Tesla та SpaceX і володіє соціальною мережею X, має значний вплив на американський інформаційний простір. Однак його підтримка позиції Трампа не є офіційним рішенням уряду США щодо майбутнього політичного керівництва України.

Подальший розвиток цієї дискусії залежатиме від конкретних кроків Вашингтона щодо переговорного процесу, характеру контактів із Києвом і Москвою та умов, які сторони вважатимуть прийнятними. У своїх дописах Маск не навів подробиць можливого мирного плану й не уточнив, які саме рішення Зеленського, на його думку, свідчать про небажання завершувати війну.