Ілон Маск створив Амерканську партію

Ілон Маск офіційно оголосив про створення своєї політичної партії. Вона має назву Американська партія.

“З результатом 2 до 1 ви хочете нову політичну партію, і ви її отримаєте! Коли справа доходить до банкрутства нашої країни марнотратством та хабарництвом, ми живемо в однопартійній системі, а не в демократії. Сьогодні Американська партія створена, щоб повернути вам вашу свободу”, — написав він у соцмережі X.

Нагадаємо, раніше Маск розкритикував “Великий” бюджетний законопроект Трампа — у разі його ухвалення бізнесмен обіцяв створити нову політичну силу.