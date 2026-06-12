Американський підприємець Ілон Маск став першою людиною у світі, чиї статки перевищили один трильйон доларів США. Це сталося після найбільшого в історії світового фондового ринку первинного публічного розміщення акцій компанії SpaceX, оцінки якого відобразили аналітики Forbes і Reuters. Основна частина капіталу бізнесмена тепер пов’язана саме з космічною компанією, а початок біржових торгів її акціями ще більше збільшив вартість його активів.

За оцінками експертів, частка Маска в SpaceX наразі коштує близько 866 мільярдів доларів. Якщо врахувати його пакети акцій Tesla та інші інвестиції й активи, сумарний статок підприємця перевищує 1,1 трильйона доларів. Таким чином він став першою людиною в сучасній історії, яка офіційно досягла такого фінансового рубежу.

Рекорд був зафіксований після масштабного IPO SpaceX, яке називають найбільшим розміщенням акцій у світовій історії. Інтерес інвесторів до компанії залишається високим попри значні фінансові витрати на розвиток космічних програм і довгострокові інвестиції в інноваційні проєкти. Очікується, що публічні торги акціями дозволять компанії залучити додатковий капітал для реалізації нових технологічних ініціатив.

Фінансова звітність SpaceX водночас демонструє, що компанія поки не вийшла на стабільну прибутковість. За підсумками 2025 року вона отримала близько 18,67 мільярда доларів виручки, однак зафіксувала збиток на рівні 4,94 мільярда доларів. Уже в першому кварталі 2026 року виручка склала приблизно 4,7 мільярда доларів, а чистий збиток досяг 4,28 мільярда доларів.

Однією з головних причин таких фінансових показників називають масштабні витрати на розробку надважкої ракети Starship. Проєкт є ключовим елементом стратегії SpaceX щодо майбутніх міжпланетних місій і розвитку багаторазових космічних систем, що потребує багатомільярдних інвестицій у дослідження, випробування та виробничу інфраструктуру.

Аналітики звертають увагу, що оцінка SpaceX базується не лише на поточних фінансових результатах, а й на очікуваннях щодо майбутнього зростання ринку космічних запусків, супутникового зв’язку та комерційних космічних технологій. Інвестори оцінюють компанію як одного з глобальних лідерів галузі, здатного формувати нові ринки впродовж наступних десятиліть.

Сам Ілон Маск уже багато років залишається однією з найвпливовіших фігур світового бізнесу завдяки участі в розвитку Tesla, SpaceX та інших технологічних компаній. Подолання позначки в один трильйон доларів стало безпрецедентною подією для світової економіки та ще раз продемонструвало зростаючу роль високотехнологічних корпорацій у формуванні найбільших приватних капіталів.