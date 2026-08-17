Ілля Забарний: біографія та цікаві факти про футболіста

Ілля Забарний — український футболіст, центральний захисник французького «Парі Сен-Жермен» та національної збірної. Він народився 1 вересня 2002 року в Києві та пройшов академію київського «Динамо». Забарний дебютував за головну збірну у 18 років і був учасником чемпіонатів Європи 2020 та 2024 років. У 2023 році він перейшов до англійського «Борнмута», де став одним із основних захисників команди. У серпні 2025 року Забарний підписав п’ятирічний контракт із «Парі Сен-Жермен» і став першим українським футболістом в історії французького клубу.

Біографія

Ілля Забарний народився 1 вересня 2002 року в Києві. Він виріс у столиці та почав займатися футболом у дитячій школі «Троєщина». У ранньому віці Забарний також займався дзюдо: за його словами, батьки спочатку віддали його та старшого брата на цей вид спорту, але приблизно через рік хлопці попросилися на футбол. Пізніше Забарний потрапив до системи київського «Динамо», де його тренерами були колишні футболісти збірної Сергій Беженар та Артем Яшкін.

У сезоні 2019/20 Забарний виступав у Юнацькій лізі УЄФА за «Динамо». До першої команди київського клубу він був переведений у 2019 році, а дебют у чемпіонаті України відбувся 11 вересня 2020 року в матчі проти «Десни». Через кілька днів захисник зіграв свій перший матч у Лізі чемпіонів — проти АЗ у кваліфікації. Того ж сезону він отримав можливість зіграти проти «Ювентуса» та «Барселони».

7 жовтня 2020 року Забарний дебютував за національну збірну України в товариському матчі проти Франції на «Стад де Франс». На той момент йому було 18 років. За даними УАФ, у 2020–2025 роках він провів за збірну 55 матчів і забив три голи; загальна статистика національної команди станом на 2026 рік становить 57 матчів і три голи.

У 2021 році Забарний разом зі збірною України дійшов до чвертьфіналу Євро-2020, що став найкращим результатом команди на чемпіонатах Європи на той момент. Захисник зіграв у всіх п’яти матчах команди на турнірі. На Євро-2024 він також взяв участь у всіх трьох поєдинках групового етапу.

31 січня 2023 року Забарний перейшов із «Динамо» до «Борнмута» з англійської Прем’єр-ліги. У дебютному сезоні він провів за клуб п’ять матчів чемпіонату, а в наступному зіграв 37 поєдинків Прем’єр-ліги. За підсумками сезону 2023/24 уболівальники обрали його найкращим гравцем «Борнмута». Команда завершила чемпіонат на дев’ятому місці та встановила клубний рекорд за кількістю набраних очок у Прем’єр-лізі.

У липні 2024 року «Борнмут» продовжив контракт із Забарним до 2029 року. Однак уже наступного літа захисник змінив клуб. 12 серпня 2025 року «Парі Сен-Жермен» офіційно оголосив про підписання Забарного на п’ять сезонів. Він отримав шостий номер і став першим українцем, який виступав за основну команду парижан.

Дебют Забарного за «ПСЖ» відбувся 17 серпня 2025 року в матчі чемпіонату Франції проти «Нанта». Перший гол за парижан він забив 27 вересня у поєдинку з «Осером». За даними клубу, цей м’яч зробив Забарного першим українцем, який забивав за «Парі Сен-Жермен» у будь-якому турнірі, а також п’ятим українським футболістом із голом у Лізі 1.

Цікаві факти

Батьки Забарного працювали в медицині. Сам футболіст розповідав, що його батько був анестезіологом, а мати — медсестрою; в іншому інтерв’ю він називав обох батьків лікарями. Забарний допускав, що без футболу міг би обрати медичну освіту.

Дитинство футболіста минуло на Троєщині. В інтерв’ю 2024 року Забарний розповідав, що певний час п’ятеро членів його сім’ї жили в одній кімнаті гуртожитку. Він згадував цей період без негативу та наголошував, що батьки багато робили для дітей і часто возили їх на природу.

Футболіст розповідав, що батько подарував йому м’яч із автографами всіх гравців київського «Динамо». За словами Забарного, цей подарунок залишився для нього важливою пам’яттю з дитинства. Саме «Динамо» він називав клубом, який став для нього футбольною сім’єю.

Серед захоплень Забарного — комп’ютерні ігри та великий теніс. В одному з інтерв’ю він розповідав, що у вільний час може дивитися тенісні матчі. Також футболіст згадував, що на початку спортивного шляху мав хорошу розтяжку завдяки заняттям дзюдо.

Після початку повномасштабної війни Забарний публічно говорив про свою родину, яка залишалася в Києві, та підтримував українців за кордоном. У 2024 році повідомлялося, що футболіст щомісяця робив пожертви на допомогу 12 сім’ям українських уболівальників, які загинули під час війни.

Відповіді на питання про Іллю Забарного

Скільки років Іллі Забарному?

Ілля Забарний народився 1 вересня 2002 року. Станом на серпень 2026 року йому 23 роки. Місце його народження — Київ.

Який зріст Іллі Забарного?

Офіційний профіль «Парі Сен-Жермен» вказує зріст Забарного 1,89 метра. Водночас профіль Української асоціації футболу містить показник 186 сантиметрів. Тому в різних офіційних базах можна зустріти різні цифри.

За який клуб зараз грає Ілля Забарний?

З 2025 року Забарний є футболістом «Парі Сен-Жермен». Контракт із французьким клубом розрахований на п’ять сезонів. Він виступає на позиції центрального захисника та має шостий номер.

Коли Забарний дебютував за збірну?

Перший матч за національну збірну України Забарний провів 7 жовтня 2020 року. Суперником була Франція, а зустріч завершилася перемогою французької команди з рахунком 7:1. На момент дебюту захиснику було 18 років.

Чи має Забарний дружину та дітей?

У відкритих джерелах немає надійно підтвердженої актуальної інформації про шлюб або дітей Іллі Забарного. У 2023 році футболіст в інтерв’ю згадував свою майбутню дружину, однак ця заява не є підтвердженням його нинішнього сімейного статусу. Тому робити висновки про особисте життя футболіста на підставі старих висловлювань некоректно.