Ілля Євлаш став новим речником ПС ЗСУ
2024-19-03    133

Ілля Євлаш став новим речником ПС ЗСУ

Начальником служби звʼязків з громадськістю Командування Повітряних Сил Збройних Сил України призначено майора Іллю Євлаша.

Ілля Євлаш проходив службу в Командуванні Сухопутних військ на посаді старшого офіцера служби звʼязків з громадськістю.

Ілля Євлаш очолював службу звʼязків з громадськістю угруповання сил і засобів оборони міста Київ та пресслужбу оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця». Речник східного угруповання військ.

Нагадаємо, що раніше посаду Іллі Євлаша обіймав Юрій Ігнат. Його перевели працювати на іншому напрямку.

Ілля Євлаш
Останні новини
Ілля Євлаш став новим речником ПС ЗСУ

Ілля Євлаш став новим речником ПС ЗСУ
Начальником служби звʼязків з громадськістю Командування Повітряних Сил Збройних Сил читать далее
19-03, 09:05
Регіна Тодоренко стала росіянкою

Регіна Тодоренко стала росіянкою
Уродженка Одеси, телеведуча Регіна Тодоренко отримала російський паспорт. Він у ведучої з'явився читать далее
19-03, 09:01
Як отримати пільги учасникам бойових дій?

Як отримати пільги учасникам бойових дій?
Для отримання пільг особи зі статусом учасника бойових дій мають читать далее
19-03, 08:31
Курс долара на сьогодні стрімко летить вгору

Курс долара на сьогодні стрімко летить вгору
Долар йде вгору: міжбанк - 39,0 грн/$, готівка - 39,50 читать далее
18-03, 08:16
Статеве виховання: що повинні знати діти від 3 до 10 років

Статеве виховання: що повинні знати діти від 3 до 10 років
Статеве виховання — це насамперед безпека та здоров'я ваших дітей. читать далее
18-03, 08:05
Як і коли цвіте ківі?

Як і коли цвіте ківі?
Ківі, — це смачний та корисний фрукт, який цінується за читать далее
18-03, 07:57
Як відмовитись від громадянства України?

Як відмовитись від громадянства України?
Відмова від громадянства України - це процедура, яка полягає в читать далее
18-03, 07:53
“Король Чарльз помер”: у мережі з’явився свіжий фейк

“Король Чарльз помер”: у мережі з’явився свіжий фейк
18 березня з'явилася низка чуток про те, що король Великої читать далее
18-03, 06:29
Атаки БпЛА по НПЗ Росії призвели до зростання цін на газ

Атаки БпЛА по НПЗ Росії призвели до зростання цін на газ
Атаки українських БпЛА по російських НПЗ спричиняють зростання цін на читать далее
18-03, 03:18
Владислав Даванков перемагає на виборах президента РФ, але лише за кордоном

Владислав Даванков перемагає на виборах президента РФ, але лише за кордоном
На більшості закордонних виборчих дільниць на виборах президента РФ перемагає читать далее
18-03, 09:35
Полюція – це гріх чи ні?

Полюція – це гріх чи ні?
Полюція у підлітків - це фізіологічний процес, який виникає у читать далее
17-03, 11:15
На заході України знайшли артефакти віком 1.4 млн. років

На заході України знайшли артефакти віком 1.4 млн. років
Стародавні кам'яні інструменти, знайдені на заході України і датовані віком читать далее
17-03, 11:09
Лабіопластика: відгуки позитивні і негативні

Лабіопластика: відгуки позитивні і негативні
Сучасна медицина постійно розвивається, пропонуючи нові технології та методи для читать далее
17-03, 10:47
Кольпоскопія – це боляче чи ні?

Кольпоскопія – це боляче чи ні?
У сучасному світі, де здоров'я стає все більшою пріоритетною сферою, читать далее
17-03, 10:41
Помер Геннадій Москаль

Помер Геннадій Москаль
Помер колишній голова Закарпатської та Луганської ОДА Геннадій Москаль. Сталося читать далее
17-03, 07:19
Оформити субсидію онлайн стало простіше

Оформити субсидію онлайн стало простіше
Мінцифри спростило послугу отримання субсидії на порталі Дія. Щоб подати читать далее
17-03, 11:18
Київська нерухомість: будівництво житла впало, а вартість зросла

Київська нерухомість: будівництво житла впало, а вартість зросла
У Києві будівництво нового житла впало за 2023 рік на 66%. Це читать далее
17-03, 11:09
Британський міністр Грант Шаппс не ризикнув їхати до Одеси

Британський міністр Грант Шаппс не ризикнув їхати до Одеси
Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс під час візиту до читать далее
17-03, 09:42
Вибори в Росії 2024: як вони проходять?

Вибори в Росії 2024: як вони проходять?
15 березня розпочалися президентські вибори в Росії. Зрештою, і без читать далее
16-03, 02:03
Як і коли садити морозник?

Як і коли садити морозник?
Морозник, або переносиця, - це чудова рослина, яка може стати читать далее
16-03, 01:57
Теги
ВРУ Київ Польща Росія ТЦК вибори 2024 вчені війна в Україні гра долар економіка закон про мобілізацію кіно літак мобілізація податки спорт футбол фільм фінанси