Ілля Євлаш став новим речником ПС ЗСУ

Начальником служби звʼязків з громадськістю Командування Повітряних Сил Збройних Сил України призначено майора Іллю Євлаша.

Ілля Євлаш проходив службу в Командуванні Сухопутних військ на посаді старшого офіцера служби звʼязків з громадськістю.

Ілля Євлаш очолював службу звʼязків з громадськістю угруповання сил і засобів оборони міста Київ та пресслужбу оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця». Речник східного угруповання військ.

Нагадаємо, що раніше посаду Іллі Євлаша обіймав Юрій Ігнат. Його перевели працювати на іншому напрямку.