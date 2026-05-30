Ілля Євлаш: біографія та цікаві факти про екс-речника Повітряних сил ЗСУ

Ілля Євлаш — український військовослужбовець, журналіст та фахівець зі стратегічних комунікацій, який став широко відомим під час повномасштабної війни Росії проти України. Протягом останніх років він був одним із найбільш впізнаваних представників українських військових структур у медіапросторі. У березні 2024 року Євлаша призначили начальником служби зв’язків з громадськістю Командування Повітряних сил ЗСУ. До цього він працював у пресслужбах Сухопутних військ та оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця». Попри молодий вік, він вважається одним із найвідоміших військових спікерів нового покоління.

Біографія

Ілля Олегович Євлаш народився 11 серпня 1996 року в місті Мена Чернігівської області. Після закінчення школи здобував освіту в кількох українських вишах. Зокрема, навчався у Національному університеті «Києво-Могилянська академія» за напрямом журналістики, а також у Національному університеті оборони України, де вивчав політологію та питання національної безпеки.

До служби у Збройних силах України Євлаш працював журналістом. Зокрема, був кореспондентом телеканалу «Еспресо», де висвітлював суспільно-політичні події та питання безпеки. У 2020 році він був мобілізований до лав ЗСУ та розпочав роботу у сфері військових комунікацій.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Євлаш працював у пресслужбі Сухопутних військ, а згодом очолив службу зв’язків з громадськістю угруповання сил оборони Києва. Пізніше він став керівником пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» та речником східного угруповання військ ЗСУ. Саме в цей період його коментарі регулярно цитували українські та міжнародні медіа.

18 березня 2024 року наказом Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського майора Іллю Євлаша було призначено начальником служби зв’язків з громадськістю Командування Повітряних сил ЗСУ. На цій посаді він змінив полковника Юрія Ігната.

У лютому 2025 року Євлаш повідомив про завершення роботи на посаді речника Повітряних сил та оголосив про перехід до нового етапу професійної діяльності.

Цікаві факти

Ілля Євлаш прийшов до війська з професійної журналістики, що є досить рідкісним прикладом серед офіцерів ЗСУ.

Під час війни він став одним із наймолодших офіційних військових спікерів на рівні оперативно-стратегічних угруповань.

Євлаш часто виступав у прямому ефірі українських телеканалів, коментуючи ситуацію на Бахмутському, Куп’янському та Лиманському напрямках.

Після звільнення Юрія Ігната його призначення до Повітряних сил викликало широкий суспільний резонанс і активне обговорення в медіа.

Має освіту одночасно у сферах журналістики, політології та військових комунікацій.

Відповіді на питання про персону

