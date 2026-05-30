Ілля Євлаш: біографія та цікаві факти про екс-речника Повітряних сил ЗСУ
2026-30-05    195

Ілля Євлаш: біографія та цікаві факти про екс-речника Повітряних сил ЗСУ

Ілля Євлаш — український військовослужбовець, журналіст та фахівець зі стратегічних комунікацій, який став широко відомим під час повномасштабної війни Росії проти України. Протягом останніх років він був одним із найбільш впізнаваних представників українських військових структур у медіапросторі. У березні 2024 року Євлаша призначили начальником служби зв’язків з громадськістю Командування Повітряних сил ЗСУ. До цього він працював у пресслужбах Сухопутних військ та оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця». Попри молодий вік, він вважається одним із найвідоміших військових спікерів нового покоління.

Біографія

Ілля Олегович Євлаш народився 11 серпня 1996 року в місті Мена Чернігівської області. Після закінчення школи здобував освіту в кількох українських вишах. Зокрема, навчався у Національному університеті «Києво-Могилянська академія» за напрямом журналістики, а також у Національному університеті оборони України, де вивчав політологію та питання національної безпеки.

До служби у Збройних силах України Євлаш працював журналістом. Зокрема, був кореспондентом телеканалу «Еспресо», де висвітлював суспільно-політичні події та питання безпеки. У 2020 році він був мобілізований до лав ЗСУ та розпочав роботу у сфері військових комунікацій.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Євлаш працював у пресслужбі Сухопутних військ, а згодом очолив службу зв’язків з громадськістю угруповання сил оборони Києва. Пізніше він став керівником пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» та речником східного угруповання військ ЗСУ. Саме в цей період його коментарі регулярно цитували українські та міжнародні медіа.

18 березня 2024 року наказом Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського майора Іллю Євлаша було призначено начальником служби зв’язків з громадськістю Командування Повітряних сил ЗСУ. На цій посаді він змінив полковника Юрія Ігната.

У лютому 2025 року Євлаш повідомив про завершення роботи на посаді речника Повітряних сил та оголосив про перехід до нового етапу професійної діяльності.

Цікаві факти

  • Ілля Євлаш прийшов до війська з професійної журналістики, що є досить рідкісним прикладом серед офіцерів ЗСУ.
  • Під час війни він став одним із наймолодших офіційних військових спікерів на рівні оперативно-стратегічних угруповань.
  • Євлаш часто виступав у прямому ефірі українських телеканалів, коментуючи ситуацію на Бахмутському, Куп’янському та Лиманському напрямках.
  • Після звільнення Юрія Ігната його призначення до Повітряних сил викликало широкий суспільний резонанс і активне обговорення в медіа.
  • Має освіту одночасно у сферах журналістики, політології та військових комунікацій.

Відповіді на питання про персону

Хто такий Ілля Євлаш?

Ілля Євлаш — український офіцер, журналіст та військовий речник. Він отримав популярність як представник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» та Повітряних сил ЗСУ. Його коментарі регулярно використовували українські та закордонні ЗМІ.

Скільки років Іллі Євлашу?

Ілля Євлаш народився 11 серпня 1996 року. Він належить до покоління молодих офіцерів, які сформували нову систему військових комунікацій під час війни. Саме завдяки цьому його кар’єра розвивалася досить швидко.

Де навчався Ілля Євлаш?

Він здобув освіту в Києво-Могилянській академії за напрямом журналістики та навчався в Національному університеті оборони України. Отримані знання дозволили йому поєднати журналістський досвід із військовою службою. Це стало важливою перевагою у роботі військового речника.

Чим займався до служби в армії?

До мобілізації Ілля Євлаш працював журналістом телеканалу «Еспресо». Він висвітлював політичні та суспільні події, а також тематику безпеки. Досвід роботи в медіа згодом допоміг йому в роботі зі ЗМІ вже у складі ЗСУ.

Чому Ілля Євлаш став відомим?

Широку популярність він здобув під час повномасштабної війни як речник східного угруповання військ та пізніше — Повітряних сил ЗСУ. Його регулярні брифінги та коментарі щодо ситуації на фронті часто ставали джерелом важливої інформації для суспільства. Саме завдяки цьому він став одним із найвідоміших військових спікерів України.

біографія Іллі Євлаша, Ілля Євлаш, Ілля Євлаш біографія, Ілля Євлаш журналіст, Ілля Євлаш ЗСУ, Ілля Євлаш кар'єра, Ілля Євлаш Повітряні сили, Ілля Євлаш речник, Ілля Євлаш Хортиця, Ілля Євлаш Чернігівщина, речник Повітряних сил ЗСУ, хто такий Ілля Євлаш, цікаві факти про Іллю Євлаша
Останні новини
Українські гімнастки бойкотували гімни РФ і Білорусі на ЧМ Європи-2026

Українські гімнастки бойкотували гімни РФ і Білорусі на ЧМ Європи-2026
Українські спортсменки Софія Країнська та Варвара Чубарова під час церемонії читать далее
30-05, 21:49
Частина ВПО може втратити виплати: кого торкнуться нові перевірки

Частина ВПО може втратити виплати: кого торкнуться нові перевірки
Система державної підтримки внутрішньо переміщених осіб в Україні поступово переходить читать далее
30-05, 21:44
Погода в Україні 31 травня 2026: дощі, прохолода та погодні контрасти

Погода в Україні 31 травня 2026: дощі, прохолода та погодні контрасти
Останній день весни в Україні пройде під впливом нестійких атмосферних читать далее
30-05, 21:29
Гороскоп на 31 травня 2026: що чекає на знаки зодіаку цього дня

Гороскоп на 31 травня 2026: що чекає на знаки зодіаку цього дня
31 травня 2026 року пройде під впливом енергії завершення весняного читать далее
30-05, 21:21
Юлія Сенюк (Джозефіна Джексон): біографія та цікаві факти про зірку PornHub

Юлія Сенюк (Джозефіна Джексон): біографія та цікаві факти про зірку PornHub
Юлія Сенюк, більш відома під сценічним псевдонімом Джозефіна Джексон (Josephine читать далее
30-05, 18:02
Каріна Мазяр: біографія та цікаві факти про українську модель

Каріна Мазяр: біографія та цікаві факти про українську модель
Каріна Мазяр — українська модель та учасниця конкурсів краси, яка читать далее
30-05, 17:56
Сергій Жадан: біографія та цікаві факти про українського письменника

Сергій Жадан: біографія та цікаві факти про українського письменника
Сергій Жадан — один із найвідоміших сучасних українських письменників, поетів читать далее
30-05, 17:53
Христина Соловій: біографія та цікаві факти про українську співачку

Христина Соловій: біографія та цікаві факти про українську співачку
Христина Соловій — одна з найвідоміших українських співачок нового покоління, читать далее
30-05, 17:50
Геннадій Москаль: біографія та цікаві факти про українського політика

Геннадій Москаль: біографія та цікаві факти про українського політика
Геннадій Москаль був одним із найвідоміших українських політиків та управлінців читать далее
30-05, 17:46
Ілля Євлаш: біографія та цікаві факти про екс-речника Повітряних сил ЗСУ

Ілля Євлаш: біографія та цікаві факти про екс-речника Повітряних сил ЗСУ
Ілля Євлаш — український військовослужбовець, журналіст та фахівець зі стратегічних читать далее
30-05, 17:43
Анна Краєвська: біографія та цікаві факти про українську модель

Анна Краєвська: біографія та цікаві факти про українську модель
Ім'я Анни Краєвської стало відомим широкій аудиторії навесні 2024 року читать далее
30-05, 17:39
Як відновити доступ до пошти Ukr.net: покрокова інструкція

Як відновити доступ до пошти Ukr.net: покрокова інструкція
Втрата доступу до електронної пошти давно перестала бути просто технічною читать далее
30-05, 13:53
Кредит ЄС на 90 млрд євро: що отримає Україна і які умови доведеться виконати

Кредит ЄС на 90 млрд євро: що отримає Україна і які умови доведеться виконати
Верховна Рада ратифікувала кредитну угоду та меморандум з Європейським Союзом, читать далее
30-05, 13:12
Расторопша: користь, шкода, протипоказання, вплив на печінку, тиск і кров

Расторопша: користь, шкода, протипоказання, вплив на печінку, тиск і кров
Розторопша плямиста (Silybum marianum) — одна з найвідоміших лікарських рослин, читать далее
30-05, 11:55
МВФ, МЕА і СОТ попередили про ризик паливної кризи через Близький Схід

МВФ, МЕА і СОТ попередили про ризик паливної кризи через Близький Схід
Міжнародне енергетичне агентство (МЕА), Міжнародний валютний фонд (МВФ), Світовий банк читать далее
30-05, 11:13
На АЗС України з 1 липня змінять маркування пального на європейське

На АЗС України з 1 липня змінять маркування пального на європейське
З 1 липня на автозаправних станціях України почнуть діяти нові читать далее
30-05, 11:08
Сили безпілотних систем знищили «Іскандер» і 2 літаки Ту-142 у Таганрозі

Сили безпілотних систем знищили «Іскандер» і 2 літаки Ту-142 у Таганрозі
У ніч на 30 травня підрозділи Сил безпілотних систем України читать далее
30-05, 11:06
Віталій Козловський: біографія та цікаві факти про українського співака

Віталій Козловський: біографія та цікаві факти про українського співака
Віталій Козловський — український співак, заслужений артист України, який став читать далее
30-05, 11:03
Денис Василюк: біографія та подвиг українського військового льотчика

Денис Василюк: біографія та подвиг українського військового льотчика
Денис Василюк — український військовий льотчик, підполковник, який служив у читать далее
30-05, 11:00
Олександр Усик: біографія та цікаві факти про українського боксера

Олександр Усик: біографія та цікаві факти про українського боксера
Олександр Усик — український професійний боксер, який виступає у надважкій читать далее
30-05, 10:56
Теги
НБУ ТЦК авто банк банківський контроль блокування рахунку війна в Україні закон про мобілізацію комплаєнс кримінал криптовалюта кіно мобілізація новини України перевірка банком походження коштів підозрілі операції фінансова перевірка фінансовий моніторинг фінансові операції