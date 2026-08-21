Ілля Ковтун: біографія та цікаві факти про гімнаста

Ілля Ковтун — український і хорватський спортивний гімнаст, який народився 10 серпня 2003 року в Черкасах. Він став відомим завдяки успішним виступам у багатоборстві та на паралельних брусах. У 2024 році Ковтун здобув срібну медаль Олімпійських ігор у Парижі на паралельних брусах. У 2025 році спортсмен отримав громадянство Хорватії, а в липні 2026-го отримав право представляти цю країну на міжнародних змаганнях. Перший великий турнір Ковтуна за Хорватію завершився перемогою — 19 серпня 2026 року він став чемпіоном Європи в особистому багатоборстві в Загребі.

Біографія

Ілля Ковтун народився в Черкасах і почав займатися спортивною гімнастикою у трирічному віці. За даними Міжнародної федерації гімнастики (FIG), батьки віддали його до секції, де він почав спортивну підготовку. У ранньому віці Ковтун займався разом зі старшою сестрою. Спочатку хлопець не хотів тренуватися, однак згодом гімнастика стала його основним заняттям.

Перші великі міжнародні результати Ковтун показав ще на юніорському рівні. У 2019 році він став переможцем багатоборства на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі в Баку, а також виграв золото на паралельних брусах і перекладині. Того ж року на юніорському чемпіонаті світу він виборов срібло в командному турнірі та бронзу в багатоборстві.

У 2021 році Ковтун дебютував на дорослому чемпіонаті світу та одразу здобув бронзову медаль в особистому багатоборстві. Того самого року він виступив на Олімпійських іграх у Токіо, де посів 11-те місце в особистому багатоборстві, а чоловіча збірна завершила командні змагання на сьомій позиції.

Окреме місце в кар’єрі Ковтуна посідають паралельні бруси. У 2021 році FIG внесла до Кодексу балів елемент, який отримав назву «Kovtun». Гімнаст уперше виконав його на етапі Кубка виклику в Копері, Словенія. Елемент має складність C і передбачає перекид назад із верхньої опори на руках із чвертю оберту до іншої жердини.

У 2023 році Ковтун став чемпіоном Європи на паралельних брусах, а на чемпіонаті світу в Антверпені здобув срібло в особистому багатоборстві. На чемпіонаті Європи того ж року він також виборов бронзові нагороди в багатоборстві та на перекладині.

На Олімпіаді-2024 у Парижі Ковтун посів четверте місце в особистому багатоборстві, а у фіналі на паралельних брусах набрав 15,500 бала та став срібним призером. За цей результат спортсмен отримав орден «За заслуги» III ступеня. У 2024 році він також закінчив Національний університет фізичного виховання і спорту України в Києві.

Після початку повномасштабного вторгнення Ковтун тренувався в Хорватії. У 2025 році він отримав громадянство цієї країни та розпочав процедуру зміни спортивного представництва. Виконавчий комітет FIG схвалив зміну спортивної приналежності, але через відсутність згоди попередньої федерації Ковтун мав пройти річний період очікування. Право виступати за Хорватію на міжнародних змаганнях він отримав у липні 2026 року.

19 серпня 2026 року Ковтун уперше виступив за Хорватію на чемпіонаті Європи в Загребі. У фіналі чоловічого багатоборства він набрав 82,833 бала та випередив Арсенія Духно лише на 0,001 бала. Для Ковтуна це стало першим золотом на великому міжнародному турнірі після зміни спортивного громадянства.

Цікаві факти

Ковтун є одним із небагатьох гімнастів, на честь яких FIG назвала елемент у Кодексі балів. Це означає, що його технічний рух був офіційно визнаний та описаний у правилах міжнародних змагань. Елемент «Kovtun» належить до вправ на паралельних брусах.

Спортсмен багато років працював із тренеркою Іриною Горбачевою, яку називав однією з найвпливовіших людей у своїй кар’єрі. У профілі FIG серед його особистих інтересів зазначені допомога іншим людям, відпочинок, прослуховування музики та прогулянки.

У 2024 році Ковтун розповідав, що рішення займатися гімнастикою значною мірою було пов’язане зі старшою сестрою, яка вже відвідувала секцію. За його словами, спочатку він не хотів залишатися на тренуванні, але згодом захопився заняттями та почав сприймати гімнастику як майбутню професію.

Зміна спортивного громадянства Ковтуна стала предметом публічної дискусії. Сам спортсмен і його тренерка пояснювали рішення професійними перспективами та умовами підготовки. Водночас представники українського спортивного середовища по-різному оцінювали цей крок, а окремі спортсмени публічно коментували його рішення.

Після отримання хорватського громадянства Ковтун продовжив тренуватися в Осієку. На чемпіонаті Європи 2026 року в Загребі він представляв країну-господарку змагань, що зробило його виступ одним із центральних для хорватської спортивної гімнастики.

Відповіді на питання про Іллю Ковтуна

Скільки років Іллі Ковтуну?

Ілля Ковтун народився 10 серпня 2003 року в Черкасах. Станом на серпень 2026 року йому 23 роки. У міжнародних профілях спортсмена вказується саме ця дата народження.

Яке громадянство має Ілля Ковтун?

Ковтун отримав громадянство Хорватії у 2025 році. До цього він виступав за Україну, а з липня 2026 року отримав право представляти Хорватію на міжнародних турнірах після завершення встановленого періоду очікування.

Яку медаль Ковтун здобув на Олімпіаді-2024?

На Олімпійських іграх у Парижі Ковтун виборов срібло у вправах на паралельних брусах. У фіналі він отримав 15,500 бала. В особистому багатоборстві спортсмен посів четверте місце.

Чим відомий елемент «Kovtun»?

«Kovtun» — офіційно названий на честь спортсмена елемент на паралельних брусах. FIG внесла його до Кодексу балів у 2021 році після виконання Ковтуном на змаганнях у Копері. Складність елемента оцінюється категорією C.

Коли Ковтун став чемпіоном Європи за Хорватію?

Ковтун виграв чоловіче особисте багатоборство на чемпіонаті Європи в Загребі 19 серпня 2026 року. Він набрав 82,833 бала та випередив Арсенія Духно на одну тисячну бала. Це був його дебют на міжнародних змаганнях у складі Хорватії.