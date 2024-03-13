Іл-76 впав у Росії

Військово-транспортний літак Іл-76 упав у російському Іваново. Про це повідомляють російські ЗМІ та Телеграм-канали, пише Фраза.

У Міноборони РФ підтвердили падіння Іл-76. Мовляв, сталася пожежа одного з двигунів під час зльоту літака і він зазнав аварії в Іванівській області під час зльоту для виконання планового польоту.

За даними Міноборони РФ, на борту перебували 15 осіб (8 членів екіпажу та 7 пасажирів).

Іл-76 – радянський та російський важкий військово-транспортний літак. Експлуатувати ці літаки почали ще 1975 року. Іл-76 був першим в історії СРСР військово-транспортним літаком із турбореактивним двигуном. Ці повітряні судна використовуються Росією для перекидання як особового складу, і важкої техніки.