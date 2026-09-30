Ігор Терехов: біографія та цікаві факти про мера Харкова

Ігор Терехов — український політик, який із листопада 2021 року очолює Харків, а до цього багато років працював у міській владі. Він народився 14 січня 1967 року в Харкові та розпочав професійну кар’єру як інженер-будівельник, після чого перейшов у бізнес і місцеве управління. Терехов працював заступником і першим заступником міського голови, а після смерті Геннадія Кернеса став виконувачем його обов’язків. На позачергових виборах мера Харкова 31 жовтня 2021 року Терехов отримав 50,66% голосів і був обраний міським головою. У 2022 році він залишився керувати містом після початку повномасштабного вторгнення РФ, а його діяльність як мера згодом була відзначена державними нагородами.

Біографія

Ігор Олександрович Терехов народився 14 січня 1967 року в Харкові. За офіційною біографією Харківської міської ради, у 1990 році він закінчив Харківський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво» та отримав кваліфікацію інженера-будівельника. Того ж року почав трудову діяльність у цьому навчальному закладі як стажист-дослідник.

У 1994 році Терехов перейшов до приватного сектору — працював у промисловій компанії «Укркондиціонер». У 1997 році він очолив раду акціонерів і правління Харківського заводу «Кондиціонер». Цей період став основним етапом його роботи у бізнесі перед переходом на державну службу та до міського управління.

З 1999 року Терехов працював у Харківській міській раді в економічному блоці. Надалі його кар’єра була пов’язана з управлінням міським господарством та розвитком підприємництва. У 2006 році він здобув другу вищу освіту в Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за спеціальністю «Державне управління», отримавши ступінь магістра. У 2007 році Терехову присудили науковий ступінь кандидата наук з державного управління.

У 2010 році Терехов став заступником Харківського міського голови. З листопада того ж року він відповідав за розвиток і забезпечення життєдіяльності міста. У вересні 2015 року його призначили першим заступником мера — цю посаду він обіймав до грудня 2020 року.

У 2020 році Терехов був обраний депутатом Харківської міської ради VIII скликання від партії «Блок Кернеса — Успішний Харків!». 9 грудня того ж року міськрада обрала його секретарем. Після смерті Геннадія Кернеса 24 грудня 2020 року Терехов почав виконувати обов’язки міського голови.

На позачергових виборах 31 жовтня 2021 року Терехов балотувався від «Блоку Кернеса — Успішний Харків!». За нього проголосували 146 240 виборців, що становило 50,66% голосів. Другим за кількістю голосів став Михайло Добкін із результатом 28,41%.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ Харків опинився під регулярними ракетними та дроновими ударами. Терехов продовжив роботу як міський голова, зокрема координував діяльність міської влади під час воєнного стану. У 2022 році його нагородили орденом «За мужність» III ступеня, а у 2025 році — орденом «За мужність» II ступеня. Також із 2025 року він очолює Асоціацію прифронтових міст та громад України.

Цікаві факти

До політичної кар’єри Терехов мав досвід роботи у промисловому бізнесі. Зокрема, у 1990-х роках він був пов’язаний із Харківським заводом «Кондиціонер», де згодом став керівником. Це відрізняє його професійну біографію від чиновників, які розпочинали кар’єру безпосередньо на державній службі.

Терехов має звання «Заслужений економіст України». Серед державних і відомчих відзнак мера також зазначені орден «За заслуги» III ступеня, грамота Кабінету Міністрів, відзнаки Харківської області та Міністерства оборони. Після початку повномасштабної війни перелік нагород поповнився відзнаками, пов’язаними із захистом Харкова.

Його майновий стан регулярно відображається в Єдиному державному реєстрі декларацій. Останню на момент підготовки матеріалу щорічну декларацію за 2025 рік Терехов подав 19 березня 2026 року. Сам факт регулярного подання декларацій дозволяє відстежувати зміни у вказаних ним доходах, нерухомості, транспорті, грошових активах та інших об’єктах.

У декларації за 2024 рік Терехов вказував 2 001 327 грн зарплати, 135 тис. грн, 151 тис. доларів і 54 тис. євро готівкою. Також у документі були зазначені 224 908 грн на банківських рахунках, квартира площею 69,8 кв. м у спільній власності та орендована квартира площею 101,3 кв. м. Серед транспортних засобів — Mercedes-Benz GL 350 CDI 4MATIC і Volkswagen Transporter, якими мер користувався на правах оренди.

Особисте життя Терехова регулярно привертає увагу ЗМІ, однак інформація про його родину в різних публікаціях відрізняється за повнотою та актуальністю. У попередніх деклараціях згадувався син Андрій, зокрема у зв’язку з користуванням нерухомістю за кордоном. Водночас у декларації за 2024 рік згадки про сина вже не було, тому робити висновки про актуальний сімейний статус лише на підставі старих документів некоректно.

Окремою особливістю кар’єри Терехова є тривала робота в харківській міській владі. Від першої посади в економічному блоці міськради до крісла мера минуло понад два десятиліття. За цей час він працював заступником міського голови, першим заступником, секретарем міськради та зрештою очолив місто.

Відповіді на питання про Ігоря Терехова

Хто такий Ігор Терехов?

Ігор Терехов — український політик і міський голова Харкова. Він очолює місто з листопада 2021 року. До обрання мером багато років працював у Харківській міській раді та був першим заступником міського голови.

Скільки років Ігорю Терехову?

Терехов народився 14 січня 1967 року. Станом на вересень 2026 року йому 59 років. Місце його народження — Харків.

Яка освіта в Ігоря Терехова?

У 1990 році він закінчив Харківський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво». У 2006 році здобув магістерський ступінь із державного управління. У 2007 році отримав науковий ступінь кандидата наук з державного управління.

Коли Ігор Терехов став мером Харкова?

Після смерті Геннадія Кернеса Терехов із грудня 2020 року виконував обов’язки міського голови. На позачергових виборах 31 жовтня 2021 року він отримав 50,66% голосів. 11 листопада 2021 року розпочав повноваження міського голови Харкова.

Який дохід Ігоря Терехова?

За декларацією за 2024 рік зарплата Терехова становила 2 001 327 грн. Документ також містив відомості про готівкові заощадження у гривнях, доларах та євро, банківські кошти, нерухомість і транспорт, яким він користувався. Нову щорічну декларацію за 2025 рік мер подав 19 березня 2026 року.