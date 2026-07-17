Ігор Оболенський — український військовий, офіцер та командир 13-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії «Хартія». Він став одним із публічних командирів нового покоління, які очолили підрозділи, сформовані під час повномасштабної війни. Під його керівництвом «Хартія» брала участь у бойових діях на сході країни та стала одним із підрозділів, що активно впроваджують сучасні технології управління, розвідки й застосування безпілотних систем. Оболенський регулярно бере участь у публічних дискусіях про розвиток українського війська, цифровізацію армії та підготовку особового складу. Водночас значна частина його біографії не розкривається з міркувань безпеки, а у відкритому доступі є лише обмежена інформація про його особисте життя.

Біографія

Ігор Оболенський є кадровим українським військовим. Детальні відомості про дату його народження, місце народження, освіту та початок військової служби у відкритих офіційних джерелах не оприлюднювалися.

Після початку повномасштабного російського вторгнення він долучився до розвитку добровольчого формування «Хартія», яке було створене у Харкові у 2022 році. Підрозділ сформували добровольці, ветерани, військовослужбовці та представники цивільних професій, які взяли участь в обороні Харківської області.

У 2023 році на базі добровольчого формування було створено 13-ту бригаду оперативного призначення Національної гвардії «Хартія». Після формування бригади Ігор Оболенський став її командиром.

Підрозділ виконував бойові завдання на Харківському напрямку, а також брав участь у боях на сході країни. «Хартія» відома активним використанням сучасних технологій ведення війни, зокрема безпілотних літальних апаратів, цифрових систем управління підрозділами та автоматизованого обміну інформацією між бойовими групами.

Як командир Ігор Оболенський неодноразово представляв бригаду під час офіційних заходів, міжнародних зустрічей та публічних інтерв’ю. Він наголошував на важливості професійної підготовки військових, розвитку технологічних рішень та інтеграції нових підходів до управління військами.

Окрему увагу командування бригади приділяє співпраці з волонтерськими організаціями, українським оборонним сектором та розробниками військових технологій. «Хартія» регулярно повідомляє про використання сучасних безпілотних комплексів, засобів зв’язку та цифрових платформ планування операцій.

Цікаві факти

Ігор Оболенський належить до командирів, які рідко коментують особисте життя. У відкритих джерелах відсутні підтверджені дані про його сім’ю, дружину, дітей чи захоплення, тому ця інформація не публікується.

Бригада «Хартія» вважається одним із найбільш технологічно оснащених підрозділів Національної гвардії. Командування неодноразово заявляло про впровадження сучасних цифрових систем управління полем бою та широке використання розвідувальних і ударних безпілотників.

Однією з особливостей підрозділу є залучення фахівців із цивільного сектору — ІТ-спеціалістів, інженерів, операторів безпілотних систем та аналітиків. Це дозволило швидше адаптувати нові технології до потреб фронту.

У своїх публічних виступах Ігор Оболенський переважно говорить про розвиток військової справи, ефективність управління, підготовку особового складу та сучасну тактику ведення бойових дій. Він практично не коментує політичні питання та уникає публічності поза професійною діяльністю.

Станом на сьогодні достовірної інформації про участь Ігоря Оболенського у політичній діяльності або бізнесі у відкритих джерелах немає.

Відповіді на питання про персону

Хто такий Ігор Оболенський?

Ігор Оболенський — український військовий та командир 13-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії «Хартія». Він керує підрозділом, який бере участь у бойових діях під час повномасштабної війни. Основна публічна діяльність Оболенського пов’язана саме з військовою службою.

Чим відома бригада «Хартія»?

«Хартія» сформувалася у 2022 році як добровольче формування Харкова, а згодом стала бригадою Національної гвардії. Підрозділ відомий активним використанням безпілотників, цифрових технологій та сучасних методів управління військами. Бригада бере участь у бойових операціях на східному напрямку.

Що відомо про освіту Ігоря Оболенського?

У відкритих офіційних джерелах інформація про його освіту не оприлюднювалася. Також відсутні підтверджені дані щодо місця народження та ранніх етапів військової кар’єри. Через це такі відомості не можуть бути достовірно наведені.

Що відомо про родину Ігоря Оболенського?

Публічно підтвердженої інформації про дружину, дітей чи інших членів сім’ї командира немає. Сам військовий не розкриває подробиць особистого життя. Такий підхід є поширеним серед командирів, які беруть участь у бойових діях.

Яку роль Ігор Оболенський виконує зараз?

Наразі він командує 13-ю бригадою оперативного призначення «Хартія». Його обов’язки включають планування операцій, управління підрозділом, підготовку військовослужбовців та розвиток технологічних можливостей бригади.