Ігор Ласточкін: біографія та цікаві факти про гумориста
2026-14-06    179

Ігор Ласточкін: біографія та цікаві факти про гумориста

Ігор Ласточкін — відомий український гуморист, актор, телеведучий та зірка проєкту «Ліга сміху». Протягом багатьох років він залишається одним із найвпізнаваніших коміків українського телебачення. Глядачі знають його за участю у шоу «Країна У», «Розсміши коміка», «Ліга сміху» та інших популярних проєктах. Артист прославився завдяки яскравим сценічним образам, самоіронії та вмінню працювати з будь-якою аудиторією. У 2025 році Ласточкін знову опинився в центрі уваги після того, як повідомив про вступ до лав Збройних сил України.

Біографія

Ігор Сергійович Ласточкін народився 21 листопада 1986 року в місті Шимкент, Казахстан. Незабаром його родина переїхала до Узбекистану, а пізніше — до України. Майбутній гуморист виріс у Дніпрі, де здобув освіту та почав брати участь у творчих проєктах.

Після закінчення школи Ласточкін вступив до Національної металургійної академії України у Дніпрі. Саме в студентські роки він захопився КВК і почав виступати у гумористичних командах. Згодом це захоплення переросло у професійну кар’єру на телебаченні.

Широку популярність Ігор здобув завдяки участі у проєктах «Квартал 95». Одним із перших масштабних телевізійних успіхів став скетчком «Країна У», де він зіграв одного з найвідоміших персонажів — Ігоря з Дніпра. Саме цей образ приніс йому впізнаваність серед мільйонів глядачів.

У 2015 році Ласточкін став тренером гумористичного шоу «Ліга сміху». Його команди неодноразово перемагали у проєкті, а сам артист став одним із найуспішніших наставників шоу. З 2016 року він також був ведучим популярної програми «Розсміши коміка».

У 2018 році Ігор Ласточкін взяв участь у шоу «Танці з зірками». Разом із професійною танцівницею Ілоною Гвоздьовою він став переможцем сезону, що дозволило йому розкритися для глядачів з нового боку.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну гуморист активно займався волонтерською діяльністю, брав участь у благодійних концертах та зборах коштів для українських військових. У лютому 2025 року Ласточкін повідомив про мобілізацію до лав ЗСУ. За інформацією українських медіа, він проходить службу у складі 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр».

Цікаві факти

Ігор Ласточкін народився за межами України, але більшу частину життя провів саме в Україні, де й побудував успішну кар’єру.

Перш ніж стати телевізійною зіркою, він навчався на інженера-металурга. Проте за фахом практично не працював, оскільки повністю присвятив себе сцені та гумору.

Одним із найпопулярніших його персонажів став Ігор із Дніпра у скетчкомі «Країна У». Багато крилатих фраз героя швидко стали популярними серед глядачів.

У 2018 році артист довів, що може бути успішним не лише у гуморі. Його перемога в шоу «Танці з зірками» стала несподіванкою для багатьох шанувальників телевізійного проєкту.

Особисте життя гумориста тривалий час залишалося поза увагою медіа. Відомо, що він був одружений з Анною Ласточкіною, а подружжя виховувало сина Радмира. У різні роки в ЗМІ з’являлися чутки про зміни в особистому житті артиста, однак сам він рідко коментував приватні теми.

У 2025 році великий резонанс викликало його рішення вступити до Збройних сил України. Перед мобілізацією гуморист навіть зробив корекцію зору, про що сам повідомив у соцмережах.

Відповіді на питання про персону

Скільки років Ігорю Ласточкіну?

Ігор Ласточкін народився 21 листопада 1986 року. Станом на 2026 рік йому виповнилося 39 років. Свій день народження він традиційно святкує наприкінці осені.

Де народився Ігор Ласточкін?

Майбутній гуморист народився у місті Шимкент у Казахстані. Пізніше його родина переїхала до інших країн, а згодом оселилася в Україні. Саме Україна стала місцем формування його кар’єри та популярності.

Чому Ігор Ласточкін став відомим?

Найбільшу популярність йому принесли проєкти «Країна У» та «Ліга сміху». Завдяки яскравим образам та акторській майстерності він став одним із найвідоміших гумористів країни. Також його добре знають як телеведучого та учасника розважальних шоу.

Чи служить Ігор Ласточкін у ЗСУ?

Так. У лютому 2025 року артист повідомив про вступ до лав Збройних сил України. За даними українських медіа, він проходить службу в 93-й окремій механізованій бригаді «Холодний Яр».

Чи має Ігор Ласточкін дітей?

Так, у гумориста є син Радмир. Ласточкін рідко ділиться подробицями сімейного життя, тому більшість інформації про його родину залишається непублічною. Водночас він неодноразово наголошував на важливості сімейних цінностей.

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