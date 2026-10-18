Ігор Костюк: біографія та цікаві факти про футбольного тренера

Ігор Костюк — український футбольний тренер і колишній півзахисник київського «Динамо», який більшу частину тренерської кар’єри присвятив роботі з молодими футболістами. Він очолював юнацьку команду «Динамо» U-19 і чотири рази приводив її до перемоги в чемпіонаті України у своїй віковій категорії. У листопаді 2025 року Костюк отримав шанс очолити першу команду київського клубу після відставки Олександра Шовковського. У грудні того самого року його затвердили на посаді головного тренера без приставки виконувача обов’язків. 18 жовтня 2026 року «Динамо» оголосило про звільнення Костюка після поразки від житомирського «Полісся» з рахунком 1:3 у чемпіонаті України.

Біографія

Ігор Володимирович Костюк народився 14 вересня 1975 року в Києві. Він є вихованцем футбольної школи «Динамо», де навчався під керівництвом тренера Олександра Шпакова. У юнацькі роки Костюк розвивався в системі київського клубу й згодом потрапив до професійної команди.

На футбольному полі Костюк грав на позиції півзахисника. На початку професійної кар’єри він виступав за «Динамо-2», після чого отримав можливість грати за основну команду київського клубу. У 1990-х роках футболіст також представляв полтавську «Ворсклу» та російську «Тюмень». Пізніше він грав за ужгородське «Закарпаття», київський «Арсенал», бориспільський «Борисфен» і ЦСКА Київ.

У складі «Динамо» Костюк здобував національні трофеї. Серед його досягнень як футболіста — чемпіонство України та перемога в Кубку України. Виступи за різні клуби дали йому досвід роботи в кількох командах українського футболу, а період у «Ворсклі» допоміг привернути увагу тренерів національної збірної.

У 2000 році Костюк провів один матч за національну збірну України. Це був товариський поєдинок проти Болгарії. До цього футболіста залучали до підготовки збірної перед міжнародними матчами, однак його виступ за головну команду країни обмежився одним виходом на поле.

Наприкінці ігрової кар’єри Костюк почав поєднувати виступи з тренерською роботою. Після завершення кар’єри футболіста він працював у структурі київського ЦСКА, а також займався підготовкою фахівців у Центрі ліцензування Федерації футболу України. Зокрема, Костюк працював із кандидатами на отримання тренерської ліцензії категорії B за стандартами УЄФА.

У 2012 році Костюк повернувся до системи «Динамо» вже як тренер. Спочатку він займався технічною підготовкою футболістів клубної академії. У сезонах 2015/2016 та 2016/2017 працював асистентом тренерів команд U-19 і U-21 відповідно. З сезону 2017/2018 він очолив юнацьку команду «Динамо» U-19.

Саме робота з молодими футболістами стала найтривалішим і найрезультативнішим етапом тренерської кар’єри Костюка. Під його керівництвом юнацька команда «Динамо» вигравала чемпіонат України в сезонах 2017/2018, 2018/2019, 2023/2024 та 2024/2025. Українська Прем’єр-ліга також відзначала його статистичні досягнення: у серпні 2025 року Костюк провів 200-й матч на чолі команди U-19 у національному юнацькому чемпіонаті.

Після звільнення Олександра Шовковського наприкінці листопада 2025 року Костюка призначили виконувачем обов’язків головного тренера першої команди «Динамо». 17 грудня клуб затвердив його на посаді повноцінного наставника. У сезоні 2025/2026 під його керівництвом кияни виграли Кубок України, перемігши у фіналі «Чернігів» з рахунком 3:1.

18 жовтня 2026 року клуб повідомив про припинення співпраці з Костюком. Рішення ухвалили після поразки від «Полісся» з рахунком 1:3 у дев’ятому турі Української Прем’єр-ліги. На найближчі матчі виконувачем обов’язків головного тренера призначили Мацея Кендзьорека, який працював у тренерському штабі киян.

Цікаві факти

Костюк — рекордсмен за кількістю матчів у юнацькому «Динамо». У серпні 2025 року він досяг позначки у 200 матчів на чолі команди U-19 у чемпіонаті України. За даними УПЛ, на той момент у цих поєдинках команда здобула 162 перемоги, 19 разів зіграла внічию та зазнала 19 поразок.

Він повернувся до клубу дитинства в ролі тренера. Костюк пройшов підготовку в академії «Динамо», грав за першу команду, а згодом став наставником юнацького складу. В інтерв’ю клубній пресслужбі він розповідав, що перед початком роботи в академії телефонував своєму першому тренеру Олександру Шпакову, щоб попросити поради.

Костюк працював із поколіннями молодих футболістів. Тривала робота з U-19 дала йому змогу тренувати гравців на різних етапах розвитку та брати участь у підготовці резерву для першої команди. Його результати в юнацькому чемпіонаті стали основним аргументом на користь призначення на посаду головного тренера «Динамо».

Виступ за збірну України був коротким. Попри досвід гри за низку клубів і виклики до національної команди, Костюк провів за збірну лише один матч — проти Болгарії у 2000 році. Основна частина його ігрової кар’єри минула на клубному рівні.

Успіхи з юнаками не гарантували тривалої роботи з першою командою. Костюк чотири рази вигравав чемпіонат України U-19, а в сезоні 2025/2026 привів доросле «Динамо» до перемоги в Кубку України. Однак у жовтні 2026 року клуб вирішив звільнити його після поразки від «Полісся». Це рішення стало новим поворотом у кар’єрі тренера, який багато років працював у структурі київської команди.

Відповіді на питання про Ігоря Костюка

Скільки років Ігорю Костюку?

Ігор Костюк народився 14 вересня 1975 року в Києві. Станом на 18 жовтня 2026 року йому 51 рік. Дату народження вказано в офіційному профілі тренера на сайті «Динамо».

Чому Ігор Костюк став відомим?

Костюк відомий як колишній півзахисник київського «Динамо» та тренер юнацької команди клубу U-19. Під його керівництвом юнаки чотири рази ставали чемпіонами України у своїй віковій категорії. У листопаді 2025 року він очолив першу команду «Динамо», а в сезоні 2025/2026 виграв із нею Кубок України.

У яких клубах грав Ігор Костюк?

Упродовж ігрової кар’єри Костюк виступав за «Динамо» та «Динамо-2», полтавську «Ворсклу», російську «Тюмень», ужгородське «Закарпаття», київський «Арсенал», «Борисфен» і ЦСКА Київ. Його основною позицією був півзахист. Найтісніше його ім’я пов’язане з київським «Динамо», вихованцем якого він є.

Яких успіхів Ігор Костюк досяг як тренер?

Костюк чотири рази приводив «Динамо» U-19 до перемоги в чемпіонаті України — у сезонах 2017/2018, 2018/2019, 2023/2024 і 2024/2025. У сезоні 2025/2026 він також виграв Кубок України з першою командою клубу. Крім того, у серпні 2025 року тренер провів свій 200-й матч на чолі «Динамо» U-19 у національному чемпіонаті.

Чому Ігоря Костюка звільнили з «Динамо»?

18 жовтня 2026 року «Динамо» повідомило про звільнення Костюка після поразки від «Полісся» з рахунком 1:3 у чемпіонаті України. Рішення ухвалив президент клубу Ігор Суркіс. Тимчасово команду очолив асистент Мацей Кендзьорек. Інших офіційно названих причин звільнення клубне повідомлення не містило.