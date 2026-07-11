Ігор Коломойський: біографія та цікаві факти про українського бізнесмена
2026-11-07    124

Ігор Коломойський: біографія та цікаві факти про українського бізнесмена

Ігор Валерійович Коломойський — український бізнесмен, підприємець, інвестор та колишній державний службовець, який протягом багатьох років входив до числа найвідоміших і найвпливовіших підприємців України. Він став співзасновником однієї з найбільших фінансово-промислових груп країни — «Приват», що об’єднала активи у банківському секторі, металургії, нафтовій галузі, авіації, медіа та інших сферах економіки. Широку суспільну увагу Коломойський привертав не лише масштабом свого бізнесу, а й участю у політичних та економічних процесах, судових спорах і кримінальних провадженнях у різних країнах. У 2014 році він очолював Дніпропетровську обласну державну адміністрацію, а після націоналізації ПриватБанку став однією з ключових фігур багаторічних судових процесів щодо найбільшої банківської установи України. У 2023 році бізнесмен отримав підозри у низці кримінальних проваджень, після чого був узятий під варту за рішеннями українських судів.

Біографія

Ігор Коломойський народився 13 лютого 1963 року у Дніпропетровську (нині — Дніпро). Має громадянство України.

У 1985 році закінчив Дніпропетровський металургійний інститут за спеціальністю «інженер-металург». Після завершення навчання працював за фахом, а наприкінці 1980-х років почав займатися підприємницькою діяльністю.

На початку 1990-х років разом із Геннадієм Боголюбовим та партнерами створив фінансово-промислову групу «Приват», яка поступово стала однією з найбільших бізнес-груп України. До її складу входили підприємства гірничо-металургійного комплексу, нафтової галузі, феросплавної промисловості, авіаперевезень, банківського сектору, медіа та інших напрямків.

Одним із ключових активів групи був ПриватБанк, який до 2016 року залишався найбільшим комерційним банком України. У грудні 2016 року держава ухвалила рішення про його націоналізацію. Національний банк України пояснив це необхідністю забезпечення стабільності фінансової системи. Коломойський неодноразово оскаржував це рішення у судах України та інших юрисдикцій.

З 2 березня 2014 року до 24 березня 2015 року Ігор Коломойський очолював Дніпропетровську обласну державну адміністрацію. На цій посаді він займався організацією роботи регіону в умовах початку російської агресії проти України.

У різні роки бізнесмен входив до рейтингів найбагатших людей України за версіями українських та міжнародних економічних видань. Його статки змінювалися залежно від вартості активів та ринкової кон’юнктури.

У вересні 2023 року Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки повідомили Ігорю Коломойському про підозру у кримінальних провадженнях, пов’язаних, зокрема, із шахрайством та легалізацією коштів. Надалі перелік підозр було розширено. Сам бізнесмен заперечував свою вину. Остаточні рішення у відповідних кримінальних провадженнях судом ще не ухвалені.

Цікаві факти

Ігор Коломойський є одним із співзасновників групи «Приват», яка протягом багатьох років була найбільшою приватною фінансово-промисловою групою України.

Тривалий час бізнесмен контролював значні активи в енергетиці, металургії, нафтовій галузі, авіаперевезеннях та медіасфері. Його підприємства працювали не лише в Україні, а й за кордоном.

Однією з найбільш резонансних подій у його кар’єрі стала націоналізація ПриватБанку у 2016 році. Це рішення стало предметом багаторічних судових процесів в Україні, Великій Британії та інших країнах.

У різні роки Коломойський перебував під санкціями окремих держав. У 2021 році Державний департамент США запровадив щодо нього санкції, мотивувавши рішення підозрами у причетності до значної корупції під час перебування на державній посаді. Бізнесмен публічно заперечував ці звинувачення.

Особисте життя Ігоря Коломойського залишається переважно непублічним. Відомо, що він одружений та має дітей, однак деталі сімейного життя практично не коментує. У відкритих джерелах також міститься небагато інформації про його захоплення чи приватні інтереси.

Відповіді на питання про персону

Хто такий Ігор Коломойський?

Ігор Коломойський — український бізнесмен, співзасновник фінансово-промислової групи «Приват» та колишній голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Він відомий як один із найвпливовіших підприємців України, діяльність якого охоплювала банківський сектор, промисловість, енергетику та медіа.

Чому Коломойський став відомим?

Найбільшу популярність бізнесмен отримав завдяки створенню групи «Приват» та розвитку ПриватБанку. Значний суспільний резонанс також викликали націоналізація банку, численні судові процеси та кримінальні провадження, у яких він є фігурантом.

Яку державну посаду займав Ігор Коломойський?

У 2014–2015 роках він очолював Дніпропетровську обласну державну адміністрацію. Його робота припала на початковий період повномасштабної дестабілізації безпекової ситуації після початку російської агресії проти України у 2014 році.

У чому полягають кримінальні провадження щодо Коломойського?

Українські правоохоронні органи повідомили бізнесмену про підозри у низці кримінальних проваджень, що стосуються фінансових злочинів. Коломойський заперечує обвинувачення. Остаточне рішення щодо його винуватості може ухвалити лише суд після завершення розгляду справ.

Чим займається Ігор Коломойський зараз?

Наразі основна увага навколо його імені пов’язана із судовими процесами та кримінальними провадженнями. Питання щодо його подальшої підприємницької діяльності залишаються другорядними порівняно з юридичними процесами, які тривають.

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