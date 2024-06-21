Ігор Клименко: 1% громадян України не хочуть іти на фронт

Україна веде переговори з представниками країн ЄС про повернення чоловіків, які незаконно перетнули кордон. Про це заявив глава МВС Ігор Клименко.
Інші цікаві заяви:
- До 1% громадян України не хочуть іти на фронт. Близько 1 мільйона людей захищають країну;
- Прикордонники щодня затримують 10-20-30 людей, які незаконно хочуть потрапити до ЄС;
- Моєму синові виповнилося 27 років, він одразу ж мобілізувався і вже 3 місяці в ЗСУ;
- Близько 15% громадян на пунктах пропуску намагаються пройти за підробленими документами;
- Про мобілізацію поліцейських: стріляти по зловмиснику – це одне, але тут немає нічого спільного з окопом.