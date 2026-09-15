Ігор Ільїн: після замаху в Києві помер директор медцентру

У Києві в реанімації помер 71-річний директор столичного центру «Інституту генетики репродукції» Ігор Ільїн, на якого 3 вересня було скоєно замах. Про смерть керівника медичного закладу повідомила директорка клініки «Медичний центр лікування безпліддя» Тамара Юзько.

Ільїн отримав численні вогнепальні поранення під час нападу та після цього перебував у лікарні у тяжкому стані. За даними джерела, нападник здійснив щонайменше 23 постріли. Медики надавали потерпілому допомогу в реанімаційному відділенні, однак врятувати його не вдалося.

Замах стався 3 вересня в Києві. Після нападу правоохоронці розпочали розслідування обставин стрілянини та встановлення особи, яка могла бути причетна до злочину. У межах кримінального провадження підозру оголосили військовослужбовцю.

Інформація про підозрюваного наразі не містить у наданих даних повного опису його ролі у скоєнні нападу, а також мотивів. Не повідомлялося і про остаточну правову кваліфікацію дій підозрюваного після смерті потерпілого. Ці обставини мають встановити слідство та суд у межах кримінального провадження.

Смерть Ільїна змінює процесуальний статус події: слідству належить встановити всі обставини, за яких були завдані смертельні поранення, а також перевірити версії щодо замовника, мотиву та можливої причетності інших людей, якщо такі дані будуть отримані під час розслідування.

Окремим напрямом розслідування є встановлення маршруту нападника до та після стрілянини, способу підготовки злочину та походження зброї. Для цього правоохоронці можуть аналізувати записи камер спостереження, дані мобільного зв’язку, результати експертиз і свідчення очевидців. Конкретні результати таких слідчих дій у наданій інформації не розкриваються.

Ігор Ільїн очолював центр «Інституту генетики репродукції», діяльність якого пов’язана з репродуктивною медициною. Його професійна діяльність була пов’язана з роботою приватного медичного закладу в Києві. Після нападу увага слідства зосереджена не лише на безпосередньому виконавці стрілянини, а й на причинах, через які директор медцентру міг стати ціллю злочину.

Подальший розвиток справи залежатиме від результатів експертиз та інших процесуальних дій. Після смерті потерпілого слідчим також належить остаточно визначити обсяг обвинувачень щодо підозрюваного та встановити, чи були в нападі задіяні інші особи.

Історія «Інституту генетики репродукції» пов’язана з розвитком приватної репродуктивної медицини в Києві. Такі медичні центри працюють із питаннями діагностики та лікування безпліддя, а також застосовують допоміжні репродуктивні технології. Робота закладів цього профілю регулюється вимогами медичного законодавства та передбачає спеціальні умови для надання відповідних послуг.

Ключовим відкритим питанням у кримінальному провадженні залишається мотив нападу на Ільїна. Від встановлення причини злочину залежатиме подальша перевірка версії про можливе замовлення та коло людей, які могли бути пов’язані з організацією стрілянини. Публічних даних, які дозволяли б зробити остаточні висновки щодо цього, наразі немає.