Хвилина мовчання о 9:00 стала обов’язковою

Володимир Зеленський підписав закон про обов’язкове проведення хвилини мовчання о 9:00 як ритуал шани та пам’яті.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування зобов’язані забезпечувати інформування про її початок і завершення на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери їхнього управління, а також на відповідних територіях, де вони здійснюють свої повноваження.

Повідомляти про хвилину мовчання також повинні засоби масової інформації незалежно від форми власності.