Хусити перерізали кабелі глобального інтернету у Червоному морі

У Червоному морі хусити перерізали три кабелі глобального інтернету. Вони забезпечували глобальний Інтернет і телекомунікації, і проходили під морем. Про це повідомляє Sky News.

Обсяг пошкоджень склав близько 25% трафіку, що проходить через Червоне море. Цей трафік ішов в Африку, Азію і на Близький Схід. Гонконзька компанія HGC повідомила, що перерізання торкнулося ліній Азія-Африка-Європа 1, шлюзу Європа-Індія, Seacom і TGN-Gulf.

Хусити заперечують факт саботування прокладання кабелів за маршрутом, що вважається найважливішим у передачі даних з Азії до Європи. До того ж вони звинуватили в інциденті військові операції Великої Британії та США, але доказів цьому не надали.