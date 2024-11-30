Хто з українців втратить право на субсидії
2024-30-11    259

Хто з українців втратить право на субсидії

У грудні 2024 частина українців втратить право на отримання субсидії.

Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та керівні компанії повинні щомісяця повідомляти органи соціального захисту про борги мешканців.

Субсидію можуть скасувати, якщо сума боргу за комунальні послуги перевищує 680 гривень і залишається непогашеною щонайменше протягом трьох місяців. Крім того, допомогу скасовують за таких обставин:

▪️отримувач змінив місце проживання, адже субсидія прив’язана до конкретної адреси;
▪️основний заявник, на якого оформлена субсидія, помер;
▪️у ході фінансової перевірки виявлено, що задекларовані доходи сім’ї не відповідають реальним, тобто фактичний дохід є вищим;
▪️один із членів домогосподарства здійснив разову покупку на суму понад 100 тисяч гривень (сюди також входить придбання валюти, банківських металів або відкриття депозиту).

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