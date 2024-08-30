Хто втратив право на відстрочку від мобілізації: роз’яснення ТЦК

У зв’язку із набуттям чинності нового законодавства про мобілізацію низка категорій військовозобов’язаних втратила право на відстрочку, яке мала раніше.

Нове законодавства передбачає, що право на відстрочку втрачають 8 категорій:

▪️ Студенти та аспіранти заочної або вечірньої форми навчання, а також ті, хто здобуває другу чи третю вищу освіту.

▪️ Багатодітні чоловіки з заборгованістю по аліментах.

▪️ Особи, які доглядають чоловіка або дружину з інвалідністю III групи.

▪️ Батьки-одинаки, якщо мати не позбавлена батьківських прав, не є померлою або зниклою безвісти, та не відбуває покарання.

▪️ Чоловіки, які доглядають за особами з інвалідністю I та II групи, якщо немає інших працездатних членів сім’ї.

▪️ Особи, що працюють на підприємствах та організаціях Міністерства оборони.

▪️ Особи зі статусом “обмежено придатний”, через скасування цієї категорії.

▪️ Чоловіки, які за повторної військово-лікарської комісії були визнані здоровими (ті, що мають свідоцтва про I та II групи інвалідності, видані після 24 лютого 2022 року, повинні пройти медогляд повторно).

Водночас військовозобов’язані, у яких неповнорідний брат чи сестра загинули або зникли безвісти на війні, отримали відстрочку. Раніше вона надавалася лише, коли йшлося про повнорідних родичів.

Таким чином, право на відстрочку втратили одразу вісім категорій громадян.