Хто відшкодує збитки внаслідок ДТП, якщо винуватець зник з місця події?

Якщо винуватець ДТП зник з місця події, це не означає, що шансів на відшкодування збитків немає. Хто у таких випадках відшкодовує збитки – МТСБУ чи страхова, в якій терміни і які документи слід подати, та чи враховується матеріальна шкода?

Дорожньо-транспортна пригода – подія, що сталася під час руху транспортного засобу, внаслідок якої загинули або поранені люди чи завдані матеріальні збитки.

Зважаючи на кількість автомобілів на дорозі дедалі зрозумілішим стає, що навіть досвідчені водії стають учасниками ДТП. Та попри всю досвідченість і витримку, ДТП викликає стрес та ряд негативним емоцій. Вгамувати такі емоції дає розуміння, що в кожного водія є поліс страхування, що сприяє отриманню відшкодування завданої шкоди.

Відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 7 закону «Про страхування» страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів є обов’язковим.

Згідно із статтею 5 вказаного закону об’єктом обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності є майнові інтереси, що не суперечать законодавству України, пов’язані з відшкодуванням особою, цивільно-правова відповідальність якої застрахована, шкоди, заподіяної життю, здоров’ю, майну потерпілих унаслідок експлуатації забезпеченого транспортного засобу.

Якщо учасниками ДТП є водії, що «дружать» з принципом добросовісності – це добре, але що робити, якщо ні?

Так вже склалося, що трапляються випадки, коли винуватець в ДТП зникає з місця події. Як вже зазначалось ДТП і так не та подія, з якою хочеться зіштовхуватись у житті, але від цього ніхто «не застрахований». Найголовніше в будь-якій ситуації – не розгубитися та діяти злагоджено задля отримання потрібного для вас результату у випадку ДТП – отримання страхового відшкодування. Для такого відшкодування є всі передумови, якщо у вас наявний діючий поліс ОСЦПВ.

Першочергово водію необхідно залишатися на місці події. Викликати швидку допомогу в разі отримання тілесних ушкоджень та працівників Нацполіції, які мають зафіксувати факт відсутності винуватця на місці події. Працівники правоохоронних органів, в свою чергу, зобов’язані вчинити дії щодо розшуку зниклого винуватця ДТП. Для полегшення роботи поліцейським можна надати, за наявності у вас, записи відеокамер та будь-які дані, що сприятимуть в розшуку. Та, на жаль, і такі дії потерпілого та робота Нацполіції не дають гарантії, що винного розшукають. Що робити в такому разі?

Найголовніше не «опускати руки» і протягом трьох днів з настання ДТП повідомити МТСБУ про подію. Далі в потерпілої сторони є 30 днів для зібрання документів про аварію. Пакет документів необхідно подати до МТСБУ. Серед документів має бути рішення суду, в якому говориться, що винна особа в ДТП зникла з місця події.

Виплати в разі зникнення винного водія з місця події буде здійснювати не страхова компанія потерпілого, а МТСБУ з Фонду захисту потерпілих. Для цього до саморегулівної асоціації страховики, які продають автоцивілку, обов’язково відраховують внески.

Таким чином, наявність чинного поліса ОСЦПВ дозволяє отримати виплату, навіть коли винуватця аварії не встановлено, тільки вже не в страховій компанії, а в МТСБУ. Та при цьому слід звернути увагу, що відшкодування буде здійснюватися лише життю і здоров’ю.