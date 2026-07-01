Хто така Анна Насобіна, яка постраждала разом із Єрмолаєвим у Монако?
2026-02-07    121

Хто така Анна Насобіна, яка постраждала разом із Єрмолаєвим у Монако?

Під час розслідування вибуху, що стався ввечері 29 червня в Монако та внаслідок якого постраждав підсанкційний український бізнесмен Вадим Єрмолаєв, у медіа з’явилися подробиці про особу жінки, яка перебувала поруч із ним у момент вибуху. За інформацією низки видань, постраждалою є уродженка Дніпра Анна Насобіна, яка отримала найтяжчі травми та втратила обидві ноги. Офіційного підтвердження її особи від правоохоронних органів Монако наразі не оприлюднено.

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За даними публікацій, Анна Насобіна тривалий час проживає за кордоном і є співзасновницею закритого європейського клубу Eclectique, який організовує культурні, освітні та світські заходи для міжнародної аудиторії. Проєкт був створений у 2016 році разом із українською психологинею Юлією Поливодою. Його діяльність охоплювала Лондон, Монако та інші європейські міста, а до 2022 року серед майданчиків для проведення заходів також фігурувала Москва.

Згодом до команди клубу приєдналися уродженка Литви Наталія Горнаєва-Кримська та видавчиня журналу про розкішний спосіб життя Світлана Захарова. За інформацією медіа, організатори підтримували контакти з представниками європейських бізнесових і аристократичних кіл, проводячи закриті зустрічі, виставки та дискусії.

Російські медіа стверджують, що останніми роками 46-річна Анна Насобіна перебувала у стосунках із Вадимом Єрмолаєвим. Водночас офіційно бізнесмен залишається одруженим із Ганною Єрмолаєвою. Також у публікаціях зазначається, що 13-річний Давид, який постраждав під час вибуху та вже був опитаний французькими правоохоронцями, нібито є сином Анни Насобіної та Вадима Єрмолаєва. Ця інформація не підтверджена офіційними документами або заявами сторін.

Дружина бізнесмена Ганна Єрмолаєва відома як лікарка та співзасновниця мережі медичних закладів Amel Dental Clinic і Amel Smart Clinic. Вона також заснувала благодійний фонд Kiddo та очолює наглядову раду реабілітаційного центру Recovery Medical Centre у Дніпрі. У своїх публічних профілях вона зазначає, що є матір’ю чотирьох дітей і бабусею чотирьох онуків.

У відкритих джерелах зазначається, що більшість останніх публікацій Ганни Єрмолаєвої пов’язані з Дніпром, хоча сім’я тривалий час перебуває за кордоном. За останні роки вона також змінила мову ведення своїх соціальних мереж із російської на українську. Родина бізнесмена практично не коментує особисте життя та не давала офіційних заяв після вибуху.

Однією з найбільш публічних представниць родини є донька Софія Кононенко, яка проживає між Лондоном і Кіпром. Її ім’я згадувалося у журналістських розслідуваннях після запровадження санкцій щодо Вадима Єрмолаєва. Автори матеріалів повідомляли, що частину корпоративних активів бізнесмена могли переоформити на доньку після введення обмежень.

Сам Вадим Єрмолаєв перебуває під санкціями України після рішень Ради національної безпеки і оборони. За інформацією Служби безпеки України, санкції були пов’язані з підозрами у веденні бізнесу на території окупованого Криму після 2014 року. Бізнесмен раніше заперечував ці звинувачення. Також відомо, що він відмовився від українського громадянства та отримав громадянство Кіпру.

Розслідування вибуху в Монако триває. Прокуратура князівства кваліфікує інцидент як замах на вбивство. Слідчі аналізують вибуховий пристрій, записи камер відеоспостереження та встановлюють особу людини, яка залишила рюкзак із вибухівкою біля будівлі. Правоохоронні органи поки що не коментують можливі мотиви нападу та не підтверджують інформацію про особисті стосунки потерпілих.

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