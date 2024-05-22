Хто може затримати військовозобов’язаного?

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 р. No 560 тільки поліцейський може здійснювати проводити адміністративне затримання.

Поліцейський може затримати особу та доставити до ТЦК:

у разі відмови від отримання повістки

у разі відмови прослідувати до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки

Затримання може здійснити тільки той поліцейський, який входить складу групи оповіщення.

Поліцейський проводить адміністративне затримання та доставлення громадянина до такого центру на підставі статей 261 і 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення.