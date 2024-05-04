Хто може вручати повістку, окрім представників ТЦК?

Повістки до ТЦК можуть вручати не лише представники військкомату, з 18 травня змінюється процедура.

Повістку може отримати чоловік у віці 18-60 років. При цьому будь-яке усне повідомлення телефоном, через смс або месенджер законом не передбачено.

Вручати повістки можуть лише:

представники ТЦК, органу СБУ та підрозділу Служби зовнішньої розвідки (залежно від того, де військовозобов’язаний перебуває на обліку)

представники органу місцевого самоврядування (сільських, селищних та міських виконкомів)

керівник підприємства, де працює військовозобов’язаний

керівники навчальних закладів

управителі багатоквартирних будинків (ОСББ)

Чинними нормами не визначено місця, де повинні вручатися повістки. Тому законним вважається вручення повістки за місцем проживання, роботи, на вулиці, у парках, публічних місцях. Вимога є лише для того, щоб робили це уповноважені особи.

Якщо військовозобов’язаний проігнорував повістку, ТЦК може звернутися до поліції для адміністративного затримання та доставки до військкомату. Новий закон передбачає, що заходи оповіщення проходитимуть під наглядом поліції. Самі поліцейські вручати повістки не будуть, але це не точно.