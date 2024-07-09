Хто має право їздити на авто без страхового полісу: перелік
2024-09-07    265

Хто має право їздити на авто без страхового полісу: перелік

Відповідно до ст.13 ЗУ «ОСЦПВ власників ТЗ», звільняються від обов’язку укладати договір обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності на території України:

▪️учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності та особи з інвалідністю внаслідок війни, що визначені законом, які особисто керують належними їм транспортними засобами;
▪️особи з інвалідністю I групи, які особисто керують належними їм ТЗ;
▪️особи, що керують ТЗ, належним особі з інвалідністю I групи, у його присутності.

Обов’язковою умовою використання такої пільги є те, що зазначені особи мають бути володільцями ТЗ на правовій підставі (на праві власності, оренди, користування за довіреністю і т.п.).

При цьому, відшкодування збитків внаслідок ДТП, винуватцями якої є зазначені особи, здійснює МТСБУ.

Дії осіб у разі настання ДТП з вини водія, який законодавчо звільнений від ОСЦПВ на території України:

  1. Терміново повідомити про ДТП відповідний підрозділ Нацполіції.
  2. Проінформувати один одного про себе, своє місце проживання, назву та місцезнаходження страховика та надати відомості про відповідні страхові поліси.
  3. Вжити всіх можливих заходів з метою запобігання чи зменшення подальшої шкоди.
  4. Невідкладно (не пізніше трьох робочих днів з дня настання ДТП) письмово надати МТСБУ повідомлення про ДТП, а також відомості про місцезнаходження свого транспортного засобу та/або пошкодженого майна, контактний телефон та свою адресу. Якщо водій транспортного засобу з поважних причин не мав змоги виконати зазначений обов’язок, він має підтвердити це документально.
авто, страховий поліс
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