Хто має право їздити на авто без страхового полісу: перелік

Відповідно до ст.13 ЗУ «ОСЦПВ власників ТЗ», звільняються від обов’язку укладати договір обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності на території України:

▪️учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності та особи з інвалідністю внаслідок війни, що визначені законом, які особисто керують належними їм транспортними засобами;

▪️особи з інвалідністю I групи, які особисто керують належними їм ТЗ;

▪️особи, що керують ТЗ, належним особі з інвалідністю I групи, у його присутності.

Обов’язковою умовою використання такої пільги є те, що зазначені особи мають бути володільцями ТЗ на правовій підставі (на праві власності, оренди, користування за довіреністю і т.п.).

При цьому, відшкодування збитків внаслідок ДТП, винуватцями якої є зазначені особи, здійснює МТСБУ.

Дії осіб у разі настання ДТП з вини водія, який законодавчо звільнений від ОСЦПВ на території України: