Хто має право їздити на авто без страхового полісу: перелік

Відповідно до ст.13 ЗУ «ОСЦПВ власників ТЗ», звільняються від обов’язку укладати договір обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності на території України:
▪️учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності та особи з інвалідністю внаслідок війни, що визначені законом, які особисто керують належними їм транспортними засобами;
▪️особи з інвалідністю I групи, які особисто керують належними їм ТЗ;
▪️особи, що керують ТЗ, належним особі з інвалідністю I групи, у його присутності.
Обов’язковою умовою використання такої пільги є те, що зазначені особи мають бути володільцями ТЗ на правовій підставі (на праві власності, оренди, користування за довіреністю і т.п.).
При цьому, відшкодування збитків внаслідок ДТП, винуватцями якої є зазначені особи, здійснює МТСБУ.
Дії осіб у разі настання ДТП з вини водія, який законодавчо звільнений від ОСЦПВ на території України:
- Терміново повідомити про ДТП відповідний підрозділ Нацполіції.
- Проінформувати один одного про себе, своє місце проживання, назву та місцезнаходження страховика та надати відомості про відповідні страхові поліси.
- Вжити всіх можливих заходів з метою запобігання чи зменшення подальшої шкоди.
- Невідкладно (не пізніше трьох робочих днів з дня настання ДТП) письмово надати МТСБУ повідомлення про ДТП, а також відомості про місцезнаходження свого транспортного засобу та/або пошкодженого майна, контактний телефон та свою адресу. Якщо водій транспортного засобу з поважних причин не мав змоги виконати зазначений обов’язок, він має підтвердити це документально.