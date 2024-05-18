Хто, де і як з 18 травня може вручати повістки?

Кабмін у своїй постанові з мобілізації 560 прописав, хто, де і як може вручати повістки.

Порядки можуть вручати цілодобово за місцем проживання, за місцем роботи, місцем навчання, у громадських місцях, громадських спорудах, місцях масового скупчення людей, у ТЦК, на блок-постах та пунктах пропуску через кордон.

Порядки денний мають право вручати:

представники ТЦК у межах адміністративної території, на яку поширюються повноваження відповідного ТЦК,

представники місцевих адміністрацій (і військових адміністрацій) – у рамках адміністрації, на яку поширюються їх повноваження,

Представники виконавчих органів влади,

Представники підприємств, організацій, установ – своїм працівникам.

При цьому також створюються групи оповіщення (до складу яких входять особи, які не підлягають мобілізації). Вони також мають право роздавати повістки.

До складу груп оповіщення можуть входити представники ТЦК, органів влади, підприємств, організацій, установ, навчальних закладів, поліція, голова ОСББ або фізособа – керуючий багатоквартирним будинком. Для роботи груп оповіщення ТЦК видає наказ про склад груп оповіщення, маршрути оповіщення, список підприємств, працівники яких підлягають оповіщенню, час та строки оповіщення, порядок залучення ОСББ до оповіщення.

Повістки видаються групам оповіщення під підпис, після проведення оповіщення подаватимуться звіти про кількість виписаних та вручених повісток. У разі відмови від порядку денного акт відмови підписується не менше ніж двома членами групи оповіщення.