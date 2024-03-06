Христина Соловій зізналась, що у неї були стосунки з письменником Сергієм Жаданом
2024-06-03    85

Христина Соловій зізналась, що у неї були стосунки з письменником Сергієм Жаданом

Українська співачка Христина Соловій вперше зізналася, що у неї дійсно були стосунки з письменником Сергієм Жаданом. Пара довго приховувала роман, не дивлячись на те, що їх неодноразово “підловлювали” разом.

Як розповіла артистка в інтерв’ю Маші Єфросиніній, Жадан почав залицятися до неї ще у той період, коли офіційно був у шлюбі. Тоді Христина також мала стосунки, але не змогла встояти перед Жаданом.

За словами співачки, чоловік кохав її більше, ніж вона його. Тому їхні стосунки незабаром завершилися. Причина – Соловій зустріла іншого.

“Це було 23 лютого 2022 року. Ввечері він почав писати мені, що хотіб би зі мною випити. І у нас почалося романтичне спілкування, яке тривало декілька місяців. В офлайн стосунки перейшли тоді, коли про це ніхто не говорив публічно. Кліп “Юність”. На той момент наші стосунки були у розпалі. Я просила це подавати як творчий тандем. Я на той момент була ще в стосунках, а Сергій був у шлюбі. Це був космічний союз. Мої почуття виявилися не такими сильними, як його. Він дуже цього хотів. А я трішки впала в ілюзію, що я не можу йому цього не дати”, – розповіла Христина.

Співачка додала, що ця історія потріпала всім нерви, тому вона досі сидить на антидепресантах. 

“Я була ініціатором розриву, бо я закохалася в іншого чоловіка і я не змогла на два фронти. Він про це дізнався, і це було дуже нечесно. Я просто хотіла вибрати правильний момент, щоб йому про це сказати”, – додала артистка.

Сергій Жадан, Христина Соловій
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