Христина Соловій: біографія та цікаві факти про українську співачку
2026-30-05

Христина Соловій — одна з найвідоміших українських співачок нового покоління, яка здобула популярність завдяки поєднанню народної музики та сучасного звучання. Широка аудиторія дізналася про неї після участі в шоу «Голос країни», де її наставником став музикант Святослав Вакарчук. Згодом артистка випустила низку успішних пісень, які стали хітами українського музичного простору. Окрім творчості, увагу публіки часто привертає її особисте життя та активна громадянська позиція. У 2025 році співачка підтвердила, що в минулому перебувала у стосунках із письменником Сергій Жадан.

Біографія

Христина Ігорівна Соловій народилася 17 січня 1993 року в місті Дрогобич Львівської області. Частину дитинства вона провела в родині лемків, що суттєво вплинуло на її музичні вподобання та майбутню творчість. Саме тому у її репертуарі важливе місце займають народні пісні та фольклорні мотиви.

У 2013 році Христина взяла участь у вокальному шоу «Голос країни». Під час сліпих прослуховувань до неї повернулися всі судді, але співачка обрала команду Святослава Вакарчука. Саме цей проєкт став стартом її професійної музичної кар’єри.

У 2015 році вийшов дебютний альбом співачки «Жива вода». До нього увійшли як авторські композиції, так і сучасні обробки народних пісень. Пізніше популярність здобули композиції «Тримай», «Хто, як не ти», «Шкідлива звичка», «Юність» та інші.

Протягом останніх років Соловій залишається однією з найбільш впізнаваних виконавиць української сцени. Вона активно бере участь у культурних проєктах, концертах та благодійних заходах, а її творчість регулярно потрапляє до музичних рейтингів.

Цікаві факти

Починала кар’єру з лемківських пісень

Ще до участі у великих телевізійних проєктах Христина виконувала народні лемківські композиції. Саме цей музичний напрямок сформував її унікальний стиль.

Стала відкриттям «Голосу країни»

Після участі у шоу Христину називали однією з найперспективніших молодих співачок України. Її голос та манера виконання одразу привернули увагу музичних критиків.

Пісня «Тримай» стала справжнім хітом

Кліп на композицію зібрав мільйони переглядів на YouTube та став одним із найуспішніших українських музичних відео свого часу.

Неодноразово потрапляла в центр суспільних дискусій

Співачка відома прямими висловлюваннями щодо культури, мови та суспільних процесів в Україні. Через це її заяви регулярно обговорюються в медіа.

Підтвердила роман із Сергієм Жаданом

У 2025 році Христина Соловій вперше публічно розповіла, що перебувала у романтичних стосунках із письменником Сергієм Жаданом. Це стало однією з найобговорюваніших тем в українському шоу-бізнесі.

Відповіді на питання про персону

Хто така Христина Соловій?

Христина Соловій — українська співачка та авторка пісень. Найбільшу популярність їй принесли участь у «Голосі країни» та виконання хітів «Тримай» і «Хто, як не ти». Вона вважається однією з найяскравіших представниць сучасної української сцени.

Скільки років Христині Соловій?

Співачка народилася 17 січня 1993 року в Дрогобичі. Вона належить до покоління артистів, які стали популярними вже в незалежній Україні.

Чому Христина Соловій стала відомою?

Широка популярність прийшла до неї після участі в шоу «Голос країни». Після цього вона випустила низку успішних пісень і закріпила статус однієї з найпопулярніших українських співачок.

Чи були у Христини Соловій стосунки із Сергієм Жаданом?

Так, співачка публічно підтвердила, що між нею та Сергієм Жаданом були романтичні стосунки. Про це вона розповіла в одному з інтерв’ю у 2025 році.

Які найвідоміші пісні Христини Соловій?

Серед найпопулярніших композицій артистки — «Тримай», «Хто, як не ти», «Юність», «Шкідлива звичка» та низка авторських робіт. Багато з них стали помітними подіями в українській музиці.

