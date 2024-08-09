Хотів, щоб путін провів парад в Києві: український медійник Петро Терентьєв працює на гру мо рф й насміхається з українців, – ЗМІ
2024-09-08    411

Хотів, щоб путін провів парад в Києві: український медійник Петро Терентьєв працює на гру мо рф й насміхається з українців, – ЗМІ

На днях низка українських ЗМІ повідомила, що колишній співвласник видання «Букви», а зараз засновник видання «Межа» ( ТОВ «МЕЖА НЕТ») Петро Терентьєв фігурує в кримінальній справі про шпигунство на користь рф, пише Фромюа.

Такод видання зазначає: “За даними ЗМІ, Терентьєв вже давно працює на гру мо рф під кураторством свого друга, агента гру мо рф Пабло Гонсалеса, якого під час обміну між рф та США зустрічав особисто кремлівський диктатор путін.

За інформацією джерел видання, на вилучених цифрових носіях Гонсалеса було знайдено переписки та розмови з Петром Терентьєвим.

“В рамках розслідування кримінальної справи в рамках міжнародної правової допомоги № 1001-102 Ds.12.2022 суддею Соломʼянського Районного Суду було надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання Терентьєва на предмет зв’язку з затриманим агентом ГУР Пабло Гонсалесом”, — пише видання.

Та і це ще не все. Як виявилось, Терентьєв ідеологічний українофоб, фанат путіна та політтехнолог пропагандиста шарія. Ба більше, він навіть не соромиться говорити про це ані в особистих розмовах, ані публічно.

Його соцмережі — це такий собі комфортний «ватний куток» для усіх фанатів держави-агресорки.

От, наприклад, на початку збройної агресії рф проти України Терентьєв у своїх соціальних мережах завзято цитував путіна та навіть мріяв, що путін буде не лише проводити парад на 9-те травня в Києві, а й «Пасху святить в Лавре будет».

Та і взагалі своєму кумиру президенту рф володимиру путіну Терентьєв присвятив чимало постів, в яких мало не зізнався в коханні кремлівському диктатору та називав його “оплотом демократии”.

Натомість, з українців Терентьєв лише кепкував, а українську владу закликав припинити “играть в нацизм”. А в розпал російської агресії Терентьєв взагалі взявся виправдовувати злочинні дії путіна на Донбасі.

Так, 16 квітня 2014 року Терентьєв написав допис, в якому припустив, що це не Україна проводить АТО, а володимир путін, таким чином натякнув, що це українці — терористи, а не рф”.

Останні новини
Як українкам отримати допомогу при вагітності і пологах

Як українкам отримати допомогу при вагітності і пологах
Соціальна допомога передбачена при вагітності та пологах, народженні чи усиновленні читать далее
10-08, 12:05
Хотів, щоб путін провів парад в Києві: український медійник Петро Терентьєв працює на гру мо рф й насміхається з українців, – ЗМІ

Хотів, щоб путін провів парад в Києві: український медійник Петро Терентьєв працює на гру мо рф й насміхається з українців, – ЗМІ
На днях низка українських ЗМІ повідомила, що колишній співвласник видання читать далее
09-08, 05:14
Як оформити лікарняний дистанційно: покрокова інструкція

Як оформити лікарняний дистанційно: покрокова інструкція
Українці мають можливість залишатися вдома за наявності симптомів цих хвороб читать далее
09-08, 12:14
Чим краще екологія – тим вище рівень IQ

Чим краще екологія – тим вище рівень IQ
Діти, які виросли в екологічно чистих умовах, мають більш високий читать далее
06-08, 09:34
Коли можуть відмовити у е-рецепті і що робити?

Коли можуть відмовити у е-рецепті і що робити?
Є три основні причини, коли вам можуть відмовити у е-рецепті: читать далее
06-08, 09:17
Пільги військовим на житлово-комунальні послуги: корисна інформація

Пільги військовим на житлово-комунальні послуги: корисна інформація
Українські військові та члени їх сімей мають право скористатись пільгами читать далее
05-08, 11:54
Смертність в Україні б’є усі рекорди

Смертність в Україні б’є усі рекорди
Смертність в Україні у 2024 році втричі перевищує народжуваність, повідомляє читать далее
05-08, 11:45
Обвал на світових фінансовых ринках: що трпапилсь?

Обвал на світових фінансовых ринках: що трпапилсь?
На світових фондових ринках в останній тиждень відбувається грандіозний обвал. читать далее
04-08, 11:28
Матюха Андрій Валерійович: вся правда про скандального засновника Favbet

Матюха Андрій Валерійович: вся правда про скандального засновника Favbet
Пророссийский рейдер, що контролює букмекерської контори "Фаворит" або "Favbet" - читать далее
03-08, 09:12
Крах Заходу передрікає французький історик Еммануель Тодд

Крах Заходу передрікає французький історик Еммануель Тодд
Захід на чолі зі США чекає на крах. Такий висновок читать далее
02-08, 01:05
Підвищення тарифів ЖКГ у 2025 році: прогноз НБУ

Підвищення тарифів ЖКГ у 2025 році: прогноз НБУ
З 2025 року може розпочатись підвищення тарифів ЖКГ. НБУ у читать далее
02-08, 01:02
Якими є підстави для вручення повістки?

Якими є підстави для вручення повістки?
Пункт 54 постанови Кабміну № 560 надає працівникам ТЦК право читать далее
02-08, 12:59
Що таке Blue Card у Польщі і як його отримати?

Що таке Blue Card у Польщі і як його отримати?
Blue Card (блакитна карта) є спеціальним дозволом на проживання та читать далее
01-08, 08:57
Аліменти: які суми виплачуються на дітей у 2024 році?

Аліменти: які суми виплачуються на дітей у 2024 році?
У 2024 році гарантований розмір аліментів на одну дитину становить читать далее
31-07, 11:04
Яблука небезпечні для здоров’я?

Яблука небезпечні для здоров’я?
Лікар-гастроентеролог Людмила Сухорукова розповіла про небезпеку яблук. Їсти ці фрукти читать далее
30-07, 07:09
РФ хоче сховати Чорноморський флот в Абхазії

РФ хоче сховати Чорноморський флот в Абхазії
РФ з початку року прискорила будівництво військово-морської бази в Абхазії. читать далее
30-07, 06:08
Зниження мобілізаційного віку в Україні: МОУ прокоментувало ситуацію

Зниження мобілізаційного віку в Україні: МОУ прокоментувало ситуацію
У Міноборони повідомили, чи є необхідність подальшого зниження мобілізаційного віку. читать далее
28-07, 10:37
50 днів на орбіті: астронавти NASA «застрягли» на МКС через аварію

50 днів на орбіті: астронавти NASA «застрягли» на МКС через аварію
Екіпаж корабля Boeing Starliner вирушив у перший пілотований політ до читать далее
27-07, 06:05
Американські актори проти штучного інтелекту

Американські актори проти штучного інтелекту
Гільдія кіноакторів США (SAG-AFTRA) оголосила страйк проти відеоігрових компаній через читать далее
27-07, 06:03
Україна продає «Україну»

Україна продає «Україну»
Влада України виставляє на продаж п'ять великих об'єктів нерухомості та читать далее
27-07, 04:43
Теги
Київ НБУ ТЦК авто бокс війна в Україні гра гривня долар дія економіка закон про мобілізацію кримінал курс валют кіно мобілізація спорт футбол фільм штраф