Хлопці 18-22 массово виїзжають з України

Хлопці віком до 22 років масово звільняються з популярних компаній через можливість виїзду за кордон, пише NV.ㅤ

До прикладу, у «Новій Пошті» за 10 днів у цій віковій категорії звільнилося 170 людей.

Після постанови Кабміну з ресторанів компанії !FEST пішло 20% від загальної кількості хлопців 18−22 років.

Звільнення працівників такої вікової категорії також зафіксована в АТБ та Фокстроті.

Тим часом, нардеп Железняк заявив, що ДПСУ не рахують скільки чоловіків 18-22 роки скористалося правом виїхати за кордон.