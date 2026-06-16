Хліб в Україні може подорожчати на 15–20% через зростання витрат

В Україні найближчим часом хлібобулочні вироби можуть подорожчати на 15–20% через зростання вартості енергоносіїв і пшениці, заявив 16 червня 2026 року народний депутат Дмитро Соломчук, коментуючи ситуацію на продовольчому ринку.

За його словами, ключовими факторами потенційного підвищення цін є здорожчання виробничих ресурсів, зокрема газу та електроенергії, які формують значну частку витрат у хлібопекарській галузі. Окремо він зазначив вплив коливань на ринку зерна, зокрема пшениці, яка залишається базовою сировиною для виробництва більшості видів хліба.

Соломчук наголосив, що навіть за стабільного врожаю внутрішні ціни можуть реагувати на світові ринкові тенденції, де вартість зернових залишається нестабільною через геополітичні фактори та логістичні обмеження. Це, за його оцінкою, створює додатковий тиск на переробну галузь і змушує виробників переглядати відпускні ціни.

Окрему увагу депутат звернув на структуру кінцевої вартості продуктів у торговельних мережах. Він зазначив, що націнки рітейлерів залишаються значними і в окремих випадках суттєво впливають на підсумкову ціну для споживача, перевищуючи темпи зростання собівартості виробництва.

У професійному середовищі харчової промисловості зазначають, що хліб належить до товарів із високою чутливістю до зміни витрат на енергоносії, оскільки процес випікання та зберігання потребує стабільного енергозабезпечення. Будь-які коливання тарифів швидко відображаються у відпускних цінах виробників.

Аналітики ринку продовольства пов’язують можливе подорожчання також із сезонними коливаннями попиту та витрат на логістику, які традиційно зростають у другій половині року. Це створює додатковий тиск на ланцюги постачання та може прискорити перегляд цінової політики виробниками.

У разі реалізації прогнозованого сценарію підвищення цін на 15–20% хліб може стати одним із товарів із найбільш помітною динамікою зростання у споживчому кошику. Це потенційно вплине на рівень витрат домогосподарств, для яких хліб залишається базовим продуктом харчування.