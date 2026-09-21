ХДС Мерца вперше в історії не пройшла до ландтагу

На виборах до ландтагу Мекленбургу — Передньої Померанії 20 вересня Християнсько-демократичний союз (ХДС) канцлера Німеччини Фрідріха Мерца отримав 4,9% голосів і не подолав п’ятивідсотковий бар’єр. Перше місце посіла «Альтернатива для Німеччини» (АдН) із 38,2%, друге — Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) із 35,5%. Для ХДС це перший випадок в історії, коли партія не пройшла до парламенту федеральної землі.

Результат ХДС виявився на 8,4 відсоткового пункту нижчим, ніж на попередніх виборах у землі 2021 року. Тоді партія отримала 13,3% голосів, а нинішній показник став найнижчим результатом християнських демократів у федеральній землі. Кандидатом ХДС на посаду прем’єр-міністра землі був Даніель Петерс.

АдН збільшила свою підтримку порівняно з 2021 роком на 21,5 відсоткового пункту: п’ять років тому партія отримала 16,7%, тепер — 38,2%. СДПН, яка очолює уряд землі, втратила 4,1 пункту: її результат знизився з 39,6% до 35,5%. У парламент також проходять «Ліві» з 6,5% та «Зелені» з 5,7%. БСВ отримав 4,8%, а Вільна демократична партія — 1%.

За попереднім розподілом мандатів АдН отримує 32 місця в ландтазі, СДПН — 29, «Ліві» та «Зелені» — по п’ять. ХДС і БСВ не матимуть депутатських місць за партійним результатом. Чинний уряд СДПН та «Лівих» втрачає попередню більшість, водночас арифметично можливою залишається коаліція СДПН, «Лівих» та «Зелених». Представлені в ландтазі партії заявляли про відмову від співпраці з АдН.

Вибори в Мекленбурзі — Передній Померанії відбулися одночасно з виборами до Палати представників Берліна. Там перше місце посіла партія «Ліві» з 25,7% голосів. ХДС отримала 18,8%, АдН — 16,3%, «Зелені» — 14,3%, СДПН — 12,1%. Порівняно з попередніми виборами ХДС втратила 9,5 відсоткового пункту, АдН додала 7,2 пункту, а СДПН втратила 6,3 пункту.

У Берліні результат змінив склад сил, які формували міську владу. ХДС і СДПН, що до виборів входили до правлячої коаліції, разом отримали 30,9% голосів за партійними списками і втратили більшість у Палаті представників. Формування нового уряду потребуватиме коаліційних переговорів. За даними попереднього підрахунку, до парламенту також проходять «Зелені», тоді як БСВ із 4,7% та ВДП із 2,5% не долають п’ятивідсотковий бар’єр.

Паралельні результати двох виборів створюють для федеральної ХДС додатковий політичний контекст. Партія Мерца втратила представництво в одному із земельних парламентів, а в Берліні її результат знизився майже вдвічі порівняно з виборами 2023 року. При цьому результати земельних виборів безпосередньо не визначають склад федерального уряду Німеччини, але впливають на розстановку сил у регіонах та майбутні коаліційні переговори.

Мекленбург — Передня Померанія має особливе значення для СДПН: прем’єр-міністеркою землі з 2013 року є Мануела Швезіг. На виборах 2021 року її партія також посіла перше місце з 39,6%, сформувавши уряд разом із «Лівими». Після нинішнього голосування для продовження роботи уряду СДПН необхідно домовлятися з іншими партіями, представленими в новому ландтазі.

Фрідріх Мерц очолює ХДС із 2022 року, а у травні 2025 року став федеральним канцлером Німеччини. Після регіональних виборів він заявив про намір продовжувати роботу уряду та реалізацію економічних реформ, зокрема щодо податків, пенсійної системи й скорочення бюрократії. Наступні земельні вибори мають відбутися у 2027 році, тому результати вересневого голосування залишаються одним із показників поточної політичної ситуації в країні.