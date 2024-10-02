Hamster Kombat: 93,95% токенів зберігаються на п’яти гаманцях

Колись яскрава зірка на горизонті криптовалютного світу, Hamster Kombat (HMSTR) тепер зіштовхнувся із суворою реальністю. Усього три дні на ринку, а токен вже впав на 42%. Реальна влада над HMSTR зосереджена в руках небагатьох: п’ять найбільших гаманців контролюють 93,95% усієї пропозиції.

Головний “переможець” Hamster Kombat (HMSTR) має приголомшливий 61% всіх токенів, ставши фактичним господарем долі активу. Другий за величиною гаманець, що володіє 14%, належить найбільшій криптовалютній біржі Binance. Що це означає? Це не просто концентрація влади – постають питання про те, як розподілялися токени.

Засновник проекту вже святкує тріумф, а армії дрібних гравців залишилися з крихтами та розчаруванням.