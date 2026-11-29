Американська некомерційна організація College Board, яка проводить стандартизований вступний тест SAT, 28 листопада повідомила про кібератаку на свої інформаційні системи. Зловмисники отримали доступ до систем створення облікових записів і подання заявок на фінансову допомогу, внаслідок чого могли бути розкриті персональні дані частини користувачів.

За попередньою оцінкою організації, інцидент торкнувся невеликої частини її багатомільйонної аудиторії. Серед інформації, яка могла опинитися в руках зловмисників, — імена та адреси електронної пошти користувачів. У деяких випадках хакери також могли ініціювати процедури скидання паролів.

Після виявлення порушення College Board тимчасово призупинила створення нових облікових записів. Організація заявила, що вжила заходів для захисту систем і продовжує з’ясовувати масштаби витоку.

Окрему увагу слідства привернула платформа CSS Profile, яку американські студенти використовують для подання заявок на фінансову допомогу під час вступу до університетів. Цей сервіс може містити значно чутливішу інформацію, ніж звичайні контактні дані, зокрема відомості про доходи сім’ї та податкові документи.

Представник College Board Массі Річ повідомив, що фахівці продовжують оцінювати можливий вплив атаки на користувачів CSS Profile. На момент оприлюднення інформації організація не виявила доказів неправомірного доступу до бази результатів тестування та екзаменаційних матеріалів.

За попередніми результатами технічного аналізу, зловмисники могли використовувати інструмент ARTEX — програмне забезпечення з відкритим кодом на основі технологій штучного інтелекту. Раніше Федеральне бюро розслідувань США попереджало про застосування цього інструмента під час атак на компанії та державні установи.

Інцидент стався на тлі зростання кількості кібератак на великі організації. Останніми місяцями повідомлялося про порушення безпеки інформаційних систем різних міжнародних структур, зокрема у сфері державного управління та спорту.

College Board відіграє важливу роль в американській системі освіти. Організація адмініструє SAT, програми Advanced Placement та інші сервіси, якими щороку користуються мільйони учнів і студентів. Результати SAT використовують університети під час розгляду вступних заявок, хоча конкретні вимоги до тестування відрізняються залежно від навчального закладу.

Потенційний витік інформації із CSS Profile має окреме значення, оскільки заявки на фінансову допомогу містять відомості, які можуть використовуватися для шахрайства або викрадення особистих даних. Особливо вразливими можуть бути абітурієнти, які перебувають у процесі подання документів до університетів.

Розслідування має встановити точну кількість постраждалих облікових записів, обсяг отриманої хакерами інформації та спосіб проникнення в систему. Також поки немає остаточних даних про строки повного відновлення всіх сервісів організації.