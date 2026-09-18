Хакер зламав захист 26 ігор: Denuvo звернулася до суду
2026-18-09    132

Хакер зламав захист 26 ігор: Denuvo звернулася до суду

Компанія Denuvo подала позов до Окружного суду США Північного округу Каліфорнії проти невідомого хакера, який працює під псевдонімом voices38. Розробник системи захисту звинувачує його у створенні та поширенні інструментів для обходу технології anti-tamper, які використовувалися для видалення DRM-захисту щонайменше з 26 відеоігор.

У судовій скарзі йдеться про масштабне розповсюдження патчів, здатних обходити перевірки Denuvo. Загалом voices38, за даними матеріалів справи, створив модифікації майже для 30 ігор. Частина цих проєктів уже доступна гравцям, інші належать до великих релізів, які ще перебувають у розробці або очікують виходу.

До переліку ігор, захист яких пов’язують із діяльністю voices38, потрапили Resident Evil Requiem, Stellar Blade, Black Myth: Wukong, Hogwarts Legacy, Sonic Frontiers, Assassin’s Creed Mirage, Mafia: The Old Country, DOOM: The Dark Ages та Dead Space Remake. Також у списку фігурують майбутні проєкти 007 First Light і Pragmata.

Denuvo стверджує, що дії хакера дозволяють обходити технологічні засоби, призначені для запобігання несанкціонованому копіюванню та використанню програмного забезпечення. Компанія прагне використати судовий механізм для припинення поширення відповідних засобів і встановлення особи людини, яка стоїть за псевдонімом voices38.

Особливість справи полягає в тому, що відповідач не розкриває своєї реальної особи. Анонімність розробників піратських інструментів традиційно ускладнює подання позовів, оскільки правовласнику спочатку необхідно ідентифікувати конкретного відповідача та довести його зв’язок із поширенням відповідного програмного забезпечення.

Конфлікт відбувається на тлі багаторічних суперечок навколо самої Denuvo. Система anti-tamper встановлюється видавцями для захисту ігор від нелегального копіювання, але частина користувачів ПК критикує її через можливий вплив на продуктивність. Розробник захисту водночас заперечує твердження про системний негативний вплив технології на роботу ігор.

Окремим епізодом у протистоянні став метод обходу, який використовував драйвер на рівні ядра операційної системи. Такий підхід дає програмному забезпеченню високий рівень доступу до системних процесів, що створює додаткові ризики для користувачів. На цьому тлі патчі voices38 отримали увагу в піратських спільнотах, оскільки дозволяли прибирати перевірки Denuvo без використання аналогічного стороннього драйвера.

Сам voices38 публічно не розкрив особу та відреагував на позов коротким повідомленням у тематичному обговоренні на Reddit. Хакер заявив, що ситуація не вплине на його діяльність і що робота продовжиться у звичайному режимі. Інших детальних пояснень щодо позову він не надав.

Для Denuvo справа може мати значення не лише через конкретні ігри, а й через подальшу практику захисту цифрових технологій. Судовий розгляд потенційно дозволить визначити, які правові механізми можуть застосовуватися до анонімних авторів інструментів обходу DRM, якщо їхня діяльність поширюється на значну кількість комерційних продуктів.

Denuvo є технологією компанії Irdeto, яка спеціалізується на захисті цифрового контенту та програмного забезпечення. Anti-tamper-рішення використовують під час запуску багатьох великих ігор, щоб ускладнити модифікацію виконуваного коду та створення піратських копій. Захист може бути вилучений видавцем після завершення періоду комерційної підтримки, однак рішення про це залишається за правовласником конкретної гри.

Позов проти voices38 також демонструє зміну тактики боротьби з піратством: поряд із технічним блокуванням обходів компанії дедалі активніше використовують судові механізми. Водночас результат справи залежатиме від того, чи вдасться ідентифікувати відповідача, довести його причетність до конкретних публікацій і встановити юридичні наслідки поширення інструментів обходу захисту.

Denuvo, DRM-захист, Irdeto, Resident Evil Requiem, voices38
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