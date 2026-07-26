Хачапурі став гастрономічним хітом сезону
2026-26-07    113

Хачапурі став гастрономічним хітом сезону

Популярність хачапурі продовжує зростати далеко за межами Грузії, а інтерес до традиційної випічки підтримують як ресторани, так і домашня кулінарія. Це особливо актуально в літній сезон, коли користувачі активно шукають прості способи приготування знайомих страв. Тим, хто хоче побачити покроковий варіант швидкого приготування, стане у пригоді матеріал на цю тему. Водночас сам тренд уже виходить за межі кулінарних блогів і дедалі частіше стає предметом економічних та гастрономічних досліджень.

Хачапурі вважається одним із гастрономічних символів Грузії та давно перетворився на міжнародний кулінарний бренд. Сьогодні його можна знайти в меню ресторанів Європи, Північної Америки та Азії, а різноманітні варіації страви регулярно з’являються у великих торговельних мережах і сервісах доставки їжі. Популярність пояснюють універсальним набором інгредієнтів, можливістю адаптувати рецепт під місцеві продукти та високим попитом на традиційні національні кухні.

Інтерес до страви має й економічний вимір. У Грузії вже багато років існує так званий “Індекс хачапурі”, який використовують як неофіційний індикатор зміни вартості продуктів. Він розраховується на основі ціни інгредієнтів, необхідних для приготування стандартного імеретинського хачапурі, і дозволяє відстежувати продовольчу інфляцію. За даними ISET, у 2026 році вартість такого набору продуктів зросла більш ніж на 14% у річному вимірі, що відображає загальне подорожчання молочних продуктів та енергоносіїв.

Зростання цін помітне і в ресторанному секторі. За інформацією Geostat, у грузинських кафе та ресторанах вартість хачапурі за останній рік також збільшилася, що стало наслідком загальної продовольчої інфляції та підвищення витрат закладів громадського харчування.

Водночас міжнародний інтерес до грузинської кухні не слабшає. У рейтингу TasteAtlas за підсумками 2025/2026 року грузинська кухня увійшла до числа найкращих кухонь світу, що підтримує популярність традиційних страв серед туристів і ресторанів різних країн. Експерти зазначають, що саме впізнавані національні страви дедалі частіше стають одним із чинників гастрономічного туризму та розвитку малого ресторанного бізнесу.

Аналітики ресторанного ринку також звертають увагу, що попит на страви кавказької кухні залишається стабільним навіть на тлі змін споживчих звичок. Простота інгредієнтів, відносно невисока собівартість і можливість адаптувати рецептуру під різні смаки дозволяють закладам регулярно включати хачапурі до сезонних меню. Це робить страву не лише елементом національної кулінарної традиції, а й помітною частиною сучасного світового гастрономічного ринку.

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