Гурт “ВІА Гра” повертається

На офіційній сторінці гурту “ВІА Гра” в Instagram зʼявився анонс після тривалої паузи. Коли очікується перший виступ та хто входить до нового складу колективу — поки невідомо.

До слова, це перша активність гурту в соцмережах від 19 лютого 2022 року. На акаунті лише шість підписок — серед них продюсери Костянтин і Валерій Меладзе, колишня учасниця гурту Віра Брежнєва, а також Софія Тарасова, Ксенія Попова та Burdeina atelier.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році гурт фактично припинив діяльність.