ГУР заявило про ураження ракетоносія «Адмірал Ессен»

У ніч на 9 вересня 2026 року оператори Департаменту активних дій ГУР у межах спільної deepstrike-операції із Силами оборони уразили інфраструктуру військово-морської бази РФ у Новоросійську, а також російський фрегат «Адмірал Ессен» проєкту 11356. Про це повідомило Головне управління розвідки.

За даними розвідки, після влучань на палубній надбудові корабля виникла пожежа. Інших подробиць щодо характеру пошкоджень фрегата, його технічного стану та можливості подальшого застосування у повідомленні ГУР не навели.

«Адмірал Ессен» є носієм крилатих ракет «Калібр». Саме кораблі цього типу російські військові використовують для завдання ракетних ударів по цілях на території України. Фрегат належить до проєкту 11356, представники якого входять до складу Чорноморського флоту РФ.

Це не перший випадок ураження «Адмірала Ессена» під час повномасштабної війни. У ніч на 2 березня 2026 року по російському фрегату завдали удару СБУ та Сили оборони. Тоді джерело в СБУ повідомляло про пошкодження корабля, через які він не міг запускати ракети «Калібр».

У серпні 2026 року ГУР і Сили оборони також повідомляли про ураження російських кораблів у Чорному морі. Серед них називали «Адмірала Ессена», «Адмірала Макарова» та патрульний корабель «Василь Биков». Таким чином, російські ракетоносії вже неодноразово ставали цілями українських операцій.

У ніч проти 9 вересня безпілотники також атакували Новоросійськ. Моніторингові канали повідомляли про пожежу на території мазутного термінала. Мер міста підтвердив загоряння, але заявив, що воно виникло через падіння уламків, не назвавши підприємство та масштаби пошкоджень.

За даними OSINT-дослідників, під час атаки могли бути пошкоджені об’єкти портового комплексу, зокрема щонайменше один резервуар Новоросійського мазутного термінала. Водночас ці дані не були офіційно підтверджені російською стороною.

Вранці 9 вересня командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді підтвердив ураження військово-морської бази в Новоросійську. Заява ГУР про «Адмірал Ессен» деталізувала одну з цілей операції, однак не містила інформації про кількість використаних засобів ураження чи характер інших пошкоджень на базі.

Фрегати проєкту 11356 створювалися для посилення російського Чорноморського флоту. «Адмірал Ессен» увійшов до його складу у 2016 році. Корабель оснащений універсальними вертикальними пусковими установками, призначеними, зокрема, для застосування крилатих ракет «Калібр».

Наслідки повторного ураження корабля для його подальшої експлуатації мають визначити після оцінки пошкоджень. У відкритих повідомленнях станом на 9 вересня не було оприлюднено даних про тривалість ремонту або можливі зміни у використанні фрегата російським флотом.