Rockstar Games заявила, що відеогра Grand Theft Auto VI принесла $3,79 млрд роздрібних продажів у перший день після виходу, 19 листопада 2026 року. За оцінкою розробника, це найбільший старт серед розважальних продуктів незалежно від формату. До офіційного релізу гра розійшлася накладом 32,5 млн копій, також встановивши рекорд попередніх продажів серед ігор на всіх платформах.

Компанія оприлюднила результати 20 листопада. Сума $3,79 млрд відображає світові роздрібні продажі за першу добу за оцінкою Rockstar, а не чистий дохід розробника чи видавця. У звітності компанії ці показники можуть відрізнятися через частку магазинів, цифрових платформ та інших посередників у вартості кожної покупки.

За даними Rockstar, стартові продажі GTA VI майже вп’ятеро перевищили результат попередньої частини серії. Grand Theft Auto V у 2013 році принесла близько $800 млн за першу добу. Водночас за перші три дні після виходу її роздрібні продажі досягли $1 млрд. Згодом GTA V стала однією з найуспішніших відеоігор в історії: за даними видавця Take-Two Interactive, її загальний продаж перевищив 230 млн копій.

Президент і засновник Rockstar Games Сем Гаузер подякував гравцям за реакцію на вихід нової частини. «Ми неймовірно вдячні за відгук гравців з усього світу», — заявив він у повідомленні компанії. Гаузер також сказав, що команда рада розпочати новий етап історії Rockstar разом із релізом гри.

Grand Theft Auto VI стала першою новою основною грою серії за 13 років. Її вихід відбувся 19 листопада одночасно для PlayStation 5 та Xbox Series X|S. На старті гра не була представлена у версії для персональних комп’ютерів. Стандартне видання у США коштує близько $80, що вище за звичну ціну багатьох великих консольних релізів попередніх років.

До офіційного повідомлення Rockstar аналітична компанія Sensor Tower оцінювала продажі GTA VI приблизно у 24,6 млн копій, а виручку — у $2,36 млрд. Ця оцінка з’явилася раніше за корпоративні дані та відрізняється від них за методологією й охопленням продажів. Після публікації Rockstar саме оцінка розробника стала основою повідомлень про рекордний старт.

Гра розповідає історію двох головних персонажів — Джейсона Дюваля та Люсії Камінос. Події розгортаються у вигаданому штаті Леоніда, центральним містом якого є Вайс-Сіті — сучасна версія знайомого шанувальникам серії міста, натхненного Маямі. За сюжетом, герої опиняються втягнутими у кримінальну змову та змушені покладатися одне на одного.

Рекордний запуск має значення не лише для Rockstar, а й для її материнської компанії Take-Two Interactive, акції якої торгуються на Nasdaq під тикером TTWO. Видавець володіє також франшизами Red Dead Redemption та NBA 2K. Успіх GTA VI може вплинути на фінансові результати компанії в наступних кварталах, однак подальші продажі залежатимуть від попиту після стартового періоду, доступності гри на нових платформах і розвитку онлайн-компонента.

Історія серії пояснює масштаб очікувань від релізу. GTA V вийшла у вересні 2013 року, а згодом отримала версії для кількох поколінь консолей і персональних комп’ютерів. Її багатокористувацький режим GTA Online забезпечив франшизі тривалий комерційний цикл після початкового продажу гри. Чи повторить GTA VI цю модель, залежатиме від планів Rockstar щодо онлайн-сервісу та майбутніх оновлень.