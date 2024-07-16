Гривня продовжує девальвувати

Якщо вчора міжбанк закрився на 41,14 грн/$, то сьогодні, 16 липня, вже на 41,31 грн/$, і ці 20 копійок гривня проскочила менш як за годину торгів — спочатку піднялася до 41,20 грн/$, а потім відразу виявилася на 41,30 грн/$ із виходом на підсумкові 41,31 грн/$. На момент були операції навіть по 41,33 грн/$, але небагато.

За підсумками Нацбанк встановив офіційний курс на новому історичному мінімумі – 41,2575 грн/$ на завтра, 17 липня.

На готівковому ринку максимальна ціна долара на продажі в касах банків підскочила на 20-30 копійок і вийшла на 41,70-41,80 грн/$. Ці цінники тримали вісім банків: Індустріалбанк, Креді Агріколь Банк, Акордбанк, банк “Кліринговий дім”, ТАСкомбанк, Абанк, Полтава-Банк та МетаБанк. Середній цінник продажу виявився на 41,54 грн/$, викупу населення — 40,96 грн/$.

Картковий курс продажу зафіксувався на максимумі 42,05 грн/$, його продовжує утримувати Акордбанк, а середній — на 41,39 грн/$.

При цьому бізнес налаштовується на нове подорожчання американської валюти, що йдеться у дослідженні Нацбанком настроїв керівників підприємств, який опублікував регулятор сьогодні. У ньому відзначається зростання кількості опитаних бізнесменів, які очікують у найближчі 12 місяців на девальвацію гривні в рамках — 42,1-44,0 грн/$.

“Доля респондентів, які очікують, що обмінний курс національної валюти протягом наступних 12 місяців не перевищуватиме 42,00 грн/дол. США значно знизився і склав 64,7% (у першому кварталі 2024 року – 82,7%). з цим, частка респондентів, які очікують на коливання обмінного курсу в діапазоні 42,1-44,0 грн/дол. США зросла до 35,3% (на 11,1%)”, – йдеться в дослідженні НБУ.