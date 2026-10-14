Григорій Тамар: біографія та цікаві факти про військового експерта

Григорій Тамар — ізраїльський військовий експерт, історик, публіцист і блогер, який здобув популярність завдяки аналізу міжнародних конфліктів та політики Близького Сходу. Він був капітаном запасу Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) і мав досвід роботи в медичній сфері. Широкій російськомовній аудиторії Тамар став відомим завдяки інтерв’ю, телевізійним коментарям і власному YouTube-каналу, де обговорював війну Росії проти України, безпеку Ізраїлю та міжнародну політику. Крім військової аналітики, він займався літературою, організацією культурних заходів і дослідженням військової історії. 13 жовтня 2026 року стало відомо про його смерть у віці 54 років, а наступного дня його дружина Лілія розповіла про обставини трагедії.

Біографія

Григорій Тамар народився у 1972 році в Омську, тоді ще в Радянському Союзі. Він навчався в Омському медичному училищі на фельдшерському факультеті, а також вивчав біологію. У 1990 році, приблизно у 18-річному віці, Тамар репатріювався до Ізраїлю та оселився в Єрусалимі.

Після переїзду він служив у медичній службі Армії оборони Ізраїлю. Тамар дослужився до звання капітана запасу. Після завершення військової служби продовжив працювати в медичній галузі, де, за даними ізраїльських медіа, провів близько 20 років. Згодом його професійна діяльність змістилася в бік журналістики, військової історії та суспільно-політичної аналітики.

Тамар регулярно коментував військові конфлікти, питання оборони Ізраїлю та міжнародні відносини. Особливу увагу він приділяв війні Росії проти України, протистоянню Ізраїлю з його регіональними противниками та впливу глобальних політичних процесів на безпеку Близького Сходу. Він виступав в інтерв’ю, брав участь у дискусіях і співпрацював із різними медіаплатформами.

Важливим напрямом його діяльності став власний YouTube-канал, на якому він публікував аналітичні відео та розмови з гостями. За даними ізраїльського телеканалу 9tv, канал мав близько 171 тисячі підписників. Тамар пояснював військові й політичні події через історичні паралелі, власний досвід служби та оцінку стратегічних рішень.

Паралельно Тамар займався літературою. Серед його книжок згадуються історичні романи «Лицарі Єрусалима» та «Попіл до попелу». Він також організовував культурні заходи: у 2003 році започаткував Єрусалимський фестиваль російського року, а пізніше долучався до проведення історичних фестивалів. У 2008 році Тамар балотувався до міської ради Єрусалима.

13 жовтня 2026 року дружина Тамара Лілія повідомила про його смерть. Наступного дня вона опублікувала відеозвернення, у якому заявила, що чоловік наклав на себе руки через особисті обставини, не пов’язані з його політичною позицією чи професійною діяльністю. За її словами, Тамар отримував погрози, однак вона не вважала їх причиною трагедії.

Цікаві факти

Медична освіта та військова служба. До того як стати відомим коментатором міжнародних подій, Тамар працював у медицині та служив у медичному підрозділі ЦАХАЛ. Цей досвід був важливою частиною його біографії, хоча публічну популярність він здобув переважно завдяки журналістиці та військовій аналітиці.

Участь у політичному житті Єрусалима. У 2008 році Тамар балотувався до міської ради Єрусалима. Відомостей про те, що він отримав депутатський мандат, у доступних біографічних матеріалах немає.

Організатор культурних подій. Тамар цікавився не лише політикою та військовою історією. Організований ним фестиваль російського року в Єрусалимі у 2003 році став одним із прикладів його діяльності в культурній сфері. Пізніше він також працював над історичними фестивалями.

Розмови про безпеку Ізраїлю. У своїх виступах Тамар аналізував не тільки перебіг воєн, а й внутрішню політику країни, стан оборонних структур та відносини Ізраїлю з іншими державами. У 2024 році він дав інтерв’ю Дмитру Гордону, в якому говорив про війну Ізраїлю з ХАМАС, протистояння з «Хезболлою» та перспективи війни Росії проти України.

Дружина планує продовжити його справу. Лілія Тамар розповіла, що вони прожили у шлюбі 30 років і разом працювали над YouTube-каналом. Після смерті чоловіка вона заявила про намір спробувати продовжити його діяльність. За її словами, вона працює професійним аналітиком, хоча не є журналісткою чи військовою.

Обставини смерті. У відеозверненні 13 жовтня Лілія Тамар закликала не поширювати конспірологічні версії щодо загибелі чоловіка. Вона наголосила, що його рішення було пов’язане з особистими обставинами, а не політичною діяльністю. Публічних підтверджень іншої версії причин смерті не наводилося.

Відповіді на питання про Григорія Тамара

Хто такий Григорій Тамар?

Григорій Тамар був ізраїльським військовим експертом, істориком, публіцистом і блогером. Він служив у ЦАХАЛ, мав звання капітана запасу та працював у медичній галузі. Широку популярність здобув завдяки аналізу міжнародних конфліктів і власному YouTube-каналу.

Скільки років було Григорію Тамару?

Тамар народився у 1972 році в Омську. На момент смерті 13 жовтня 2026 року йому було 54 роки. Точну дату його народження у доступних біографічних матеріалах не зазначено.

Де народився Григорій Тамар і коли переїхав до Ізраїлю?

Майбутній військовий експерт народився в Омську, на території тодішнього Радянського Союзу. У 1990 році він репатріювався до Ізраїлю та оселився в Єрусалимі. Там він проходив військову службу, працював у медицині та згодом розпочав публічну діяльність.

Чим займався Григорій Тамар до роботи військовим експертом?

Він здобув медичну освіту та служив у медичній службі Армії оборони Ізраїлю. Після завершення служби працював у медичній сфері близько двох десятиліть. Пізніше зосередився на журналістиці, військовій історії, літературі та суспільно-політичній аналітиці.

Що відомо про смерть Григорія Тамара?

Про смерть Тамара повідомили 13 жовтня 2026 року. Наступного дня його дружина Лілія заявила, що він наклав на себе руки через особисті обставини, не пов’язані з політикою чи професійною діяльністю. Вона також розповіла, що чоловік отримував погрози, але не пов’язувала їх із його смертю.