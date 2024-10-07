Григорій Козловський: тютюновий магнат нарощує апетити за рахунок українців, – ЗМІ

Григорій Козловський, екс-депутат Львівської міської ради та скандальний бізнесмен з Винників, продовжує нарощувати свої апетити. Цьго разу, як пишуть львівські ЗМІ, йдеться про елітний відпочинковий комплекс Emily Resort у Винниках, який розкинувся на площі 17 га (загалом в користуванні бізнесмена та його родини — 46 га землі, включаючи ліси).

Громада не вірить Григорію Козловському

Видання Високий замок пише, що “згідно з проєктом креслень, який презентували на громадських обговореннях у Львові, комплекс забудують новим апартготелем на сім поверхів, оздоровим комплексом, майданчиком для відпочинку, адміністративними, торгово-громадськими будівлями з підземним паркінгом і тенісними кортами… І все це на площі плюс 118 га. Історія нагадує казку «Кіт у чоботях». У цій казці є персонаж — маркіз Карабас, якому належать усі землі і села. У казці є діалог: «Чия це земля?» «Маркіза Карабаса!». Щоправда, цього персонажа вигадав хитрий кіт. А у нашому випадку маркіз Карабас, точніше Григорій Козловський, цілком реальна людина”.

Також видання зазначає, що “апартготель спершу презентували, як будівлю на 24 поверхи з комерційними приміщеннями. У Львівській міській раді забудовнику погодили апартготель на сім поверхів. Чи дотримається інвестор цієї висоти — покаже час. У Ратуші кажуть, що в перспективі бізнесмен Григорій Козловський планує збудувати на території Emili дитсадок на 400 місць, шкільні навчальні корпуси. Та плани можна буде втілити лише тоді, коли Кабмін погодить переведення земель лісового фонду в землі рекреації”.

Нагадаємо, НАБУ розслідує кримінальну справу щодо приватизації 16 га землі довкола озера (озеро стало звичайним платним басейном для товстосумів). З ухвали Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду випливає, що детективи вважають ціну продажу заниженою, ділянка належить до земель водного фонду. У 2020 році Винниківська міська рада продала ТзОВ «Академія футболу», що належить Григорію Козловському, ділянку за 17,5 млн грн. У рамках цього провадження суд арештував майно колишнього голови Винниківської міської ради покійного Володимира Квурта.

Згідно з проєктом, який реалізовує команда Григорія Козловського, між Львовом та Винниками планують прокласти велодоріжку з оглядовими майданчиками та зонами відпочинку. У східній частині ділянки хочуть облаштувати урбан-парк зі спортивними майданчиками та пішохідною алеєю, що охоплює більшу частину території і веде до верхньої станції гірськолижного підйомника. Детальні плани території у районі вулиці Личаківської у Львові, а також вулиці Забави та Хмельницького у Винниках оприлюднили на сайті Львівської міської ради.

Перші громадські слухання проєкту були традиційно напружені, і причина зрозуміла. Мешканці містечка, які зараз в складі Львівської територіальної громади, не вірять у те, що Григорій Козловський розбудує Emily Resort за буквою закону. Мають прикрі факти — захоплення лісу та озера, яке бізнесмен після реконструкції обіцяв зробити безкоштовним для винниківчан. Громадськість протестувала на слуханнях, тож другу презентацію щодо розбудови комплексу через обурення та градус емоцій не представили. Одне із застережень винниківчан — будівництво в межах цих проєктів наближається до їхніх приватних будинків, ділянок. Люди також нагадали про плани будівництва трамвайної колії до Винників. Ці плани озвучували ще перед зведенням всього відпочинкового комплексу Emily Resort. Про це особисто говорив Григорій Козловський. Ціна цього проєкту — чотири мільйони євро.

«Бачимо, що ліс зникає, а проєкти Григорія Козловського підбираються до будинків людей», — зазначила мешканка Винників Оксана”.

Штрихи до портрету Григорія Козловського

Нагадаємо, що на різних сайтах то з’являється, то пропадає інформація про бізнесмена Олександра Свіщова. Пишуть, що він нібито контрабандист цигарок та “російський депутат”. Також повідомлялось, що 15 жовтня слідчі Держбюро розслідувань прийшли з обшуками на «Львівську тютюнову фабрику» (ЛТФ), що у місті Винники під Львовом, також відому як «Вінниківська тютюнова фабрика». За два дні до цього в Ізмаїлі на Одещині прикордонники спільно з ГБР виявили 3000 коробів цигарок на загальну суму 27 млн. грн. Прикордонники повідомили, що цигарки планували нелегально доставити на баржі до однієї з країн Євросоюзу. Джерела стверджують, що цигарки нібито було випущено на «Винниківській тютюновій фабриці».

Статутним фондом ТОВ «Вінниківська тютюнова фабрика», згідно з даними сервісу «Опендатабот», володіють Олександр Свіщов та президент ФК «Рух», депутат Львівської міськради Григорій Козловський.

Також нагадаємо, що раніше канал Headliines стверджував, що у 2022 році 64% виробництва “сірих сигарет” в Україні нібито припадало на ТОВ “Винниківська тютюнова фабрика” львівського бізнесмена Григорія Козловського.